Патриарха Кирилла отправили на карантин из-за контакта с больным COVID-19

Патриарх Кирилл (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Патриарха Кирилла отправили на карантин после контакта с зараженным коронавирусом. Об этом он рассказал в послании настоятелю и монахам Троице-Сергиевой лавры.

В послании патриарх извинился за то, что не сможет совершить традиционный визит в лавру в день памяти преподобного Сергия Радонежского. «С глубочайшим сожалением хотел бы засвидетельствовать, что не могу в этот раз разделить радость молитвенного общения со всеми вами. Причиной этого стали мои недавние контакты с человеком, у которого была обнаружена коронавирусная инфекция. Время, необходимое в соответствии с медицинскими предписаниями для моего личного карантина, еще не истекло. Посчитал невозможным подвергать всех вас опасности заражения», — написал он.

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