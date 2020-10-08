Пандемия коронавируса , 08 окт, 11:32
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Патриарха Кирилла отправили на карантин из-за контакта с больным COVID-19
Патриарх Кирилл
Патриарха Кирилла отправили на карантин после контакта с зараженным коронавирусом. Об этом он рассказал в послании настоятелю и монахам Троице-Сергиевой лавры.
В послании патриарх извинился за то, что не сможет совершить традиционный визит в лавру в день памяти преподобного Сергия Радонежского. «С глубочайшим сожалением хотел бы засвидетельствовать, что не могу в этот раз разделить радость молитвенного общения со всеми вами. Причиной этого стали мои недавние контакты с человеком, у которого была обнаружена коронавирусная инфекция. Время, необходимое в соответствии с медицинскими предписаниями для моего личного карантина, еще не истекло. Посчитал невозможным подвергать всех вас опасности заражения», — написал он.
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