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Конфликт в Донбассе ,  
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Замглавы МИД назвал США противником России

Сергей Рябков
Сергей Рябков (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

США являются противником России, но любая угроза только укрепляет Россию в убежденности, что она проводит верный курс, заявил замглавы МИД Сергей Рябков журналистам, передает ТАСС.

«США являются нашим противником, делают все для того, чтобы подорвать позиции России на международной арене», — сказал дипломат, добавив, что других «элементов» в подходах к России Москва не видит.

Он также сообщил, что Россия намерена отстаивать в Донбассе интересы русскоязычного населения, как и раньше, несмотря на заявления со стороны США об ответственности за это.

Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил о том, что Россию ждут последствия из-за ее «агрессивных действий» на границе с Украиной. «Президент (Байден.— РБК.) очень ясно сказал, что будет цена, будут последствия», — сказал Блинкен.

По словам Рябкова, для России не применима такая терминология, как «цена» или «расплата».

Глава Госдепа пригрозил России последствиями за «агрессивные действия»
Политика
Энтони Блинкен

Эскалация конфликта в Донбассе продолжается с марта, когда самопровозглашенные республики обвинили Украину в нарушении перемирия и применения минометов различных калибров. Бывший президент Украины Леонид Кравчук опроверг информацию и отметил, что Киев не собирается начинать войну на неподконтрольных территориях.

В начале апреля аналитик британского агентства Janes Томас Баллок сообщал о передислокации российских войск к границам Украины. В Минобороны объясняли перемещения военной техники плановыми мероприятиями учебной подготовки Южного военного округа.

Вооруженные силы Украины 6 апреля объявили сборы подразделений территориальной обороны в южных приграничных районах страны, целями которых ставилась, в том числе, борьба с «незаконными вооруженными формированиями». Украинский президент Владимир Зеленский 8 апреля лично прибыл на линию соприкосновения в Донбассе.

Сергей Рябков МИД США
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