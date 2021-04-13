Замглавы МИД назвал США противником России

Сергей Рябков (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

США являются противником России, но любая угроза только укрепляет Россию в убежденности, что она проводит верный курс, заявил замглавы МИД Сергей Рябков журналистам, передает ТАСС.

«США являются нашим противником, делают все для того, чтобы подорвать позиции России на международной арене», — сказал дипломат, добавив, что других «элементов» в подходах к России Москва не видит.

Он также сообщил, что Россия намерена отстаивать в Донбассе интересы русскоязычного населения, как и раньше, несмотря на заявления со стороны США об ответственности за это.

Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил о том, что Россию ждут последствия из-за ее «агрессивных действий» на границе с Украиной. «Президент (Байден.— РБК.) очень ясно сказал, что будет цена, будут последствия», — сказал Блинкен.

По словам Рябкова, для России не применима такая терминология, как «цена» или «расплата».