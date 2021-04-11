Глава Госдепа пригрозил России последствиями за «агрессивные действия»

Энтони Блинкен (Фото: Ting Shen / Getty Images)

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о возможных «последствиях» для Москвы со стороны Вашингтона, если она продолжит «действовать агрессивно» в отношении Украины. Об этом Блинкен рассказал в эфире телеканала NBC.

«Президент Байден очень ясно выразился по этому вопросу: если Россия будет действовать опрометчиво или агрессивно, будут последствия», — сказал Блинкен.

Госсекретарь добавил, что у границ Украины сейчас находится максимальная концентрация российских войск с 2014 года. Он заявил, что серьезно обеспокоен действиями России. Блинкен добавил, что США помогают Украине, оказывая давление и накладывая санкции на Россию из-за ситуации в Крыму и Донбассе.

По словам Блинкена, США заинтересованы в работе с Россией в тех областях, где интересы двух стран совпадают, и привел в пример подписанное соглашение по контролю над вооружениями (говорится о продлении ДСНВ. — РБК).