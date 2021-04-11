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Глава Госдепа пригрозил России последствиями за «агрессивные действия»

Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (Фото: Ting Shen / Getty Images)

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о возможных «последствиях» для Москвы со стороны Вашингтона, если она продолжит «действовать агрессивно» в отношении Украины. Об этом Блинкен рассказал в эфире телеканала NBC.

«Президент Байден очень ясно выразился по этому вопросу: если Россия будет действовать опрометчиво или агрессивно, будут последствия», — сказал Блинкен.

Госсекретарь добавил, что у границ Украины сейчас находится максимальная концентрация российских войск с 2014 года. Он заявил, что серьезно обеспокоен действиями России. Блинкен добавил, что США помогают Украине, оказывая давление и накладывая санкции на Россию из-за ситуации в Крыму и Донбассе.

По словам Блинкена, США заинтересованы в работе с Россией в тех областях, где интересы двух стран совпадают, и привел в пример подписанное соглашение по контролю над вооружениями (говорится о продлении ДСНВ. — РБК).

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Энтони Блинкен

Ранее госсекретарь США уже угрожал России последствиями из-за «агрессивных действий». «Мы видели различные примеры агрессивных действий России... Мы находимся в процессе завершения обзора кибератак через SolarWinds, вмешательства в выборы в США... Будет цена и последствия», — сказал тогда Блинкен.

9 апреля глава Госдепартамента обсудил с главами МИД Франции и ФРГ «провокации» со стороны России. Говорилось о необходимости того, чтобы Россия прекратила свою риторику и наращивание военной мощи, а также отмечена важность продолжения поддержки Украины.



 

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