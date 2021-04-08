Зеленский приехал в Донбасс и сообщил об обострении ситуации

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита на линию соприкосновения с непризнанными ДНР и ЛНР признал, что ситуация в Донбассе обострилась. Об этом сообщается на сайте украинского президента.

Зеленский отметил, что позиции Вооруженных сил Украины обстреливаются со стороны непризнанных республик.

«Мы проезжаем по всем этим точкам, где за последний период, с 1 января, крупнейшая эскалация, нарушения режима прекращения огня и большое количество раненых и погибших», — отметил Зеленский.

Президент Украины посетил Донбасс в качестве верховного главнокомандующего.