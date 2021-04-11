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Общество ,  
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Украина сообщила о гибели своего военного в Донбассе

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В Донбассе из-за обстрела противника погиб украинский военный, сообщило Минобороны Украины.

«Вследствие прицельного вражеского обстрела из стрелкового оружия один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение, не совместимые с жизнью», — уточняется в сообщении.

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Минобороны выразило соболезнования близким погибшего. Еще один украинский военный получил пулевое ранение. Он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

«На обстрелы противника наши защитники открывали огонь», — указало военное ведомство.

Всего, по данным Минобороны, за 10 апреля украинские позиции в Донбассе обстреляли девять раз. Были применены гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а также зафиксирован вражеский беспилотник, который пересек линию фронта, заявили в украинском военном ведомстве.

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Ситуация в Донбассе обострилась в марте. Власти самопровозглашенной ДНР заявили, что Украина стягивает к границе в зоне конфликта войска. Глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, экс-президент Украины Леонид Кравчук опроверг это и отметил, что Киев не собирается начинать войну в регионе.

Дополнительные силы к границе с Украиной стягивает и Россия — в Москве объяснили это плановыми учениями, в том числе в Крыму. Кремль указал, что другие страны не должно беспокоить перемещение войск по территории страны.

Украина Донбасс жертвы
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