Украина сообщила о гибели своего военного в Донбассе

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В Донбассе из-за обстрела противника погиб украинский военный, сообщило Минобороны Украины.

«Вследствие прицельного вражеского обстрела из стрелкового оружия один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение, не совместимые с жизнью», — уточняется в сообщении.

Минобороны выразило соболезнования близким погибшего. Еще один украинский военный получил пулевое ранение. Он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

«На обстрелы противника наши защитники открывали огонь», — указало военное ведомство.