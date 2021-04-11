Украина сообщила о гибели своего военного в Донбассе
В Донбассе из-за обстрела противника погиб украинский военный, сообщило Минобороны Украины.
«Вследствие прицельного вражеского обстрела из стрелкового оружия один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение, не совместимые с жизнью», — уточняется в сообщении.
Минобороны выразило соболезнования близким погибшего. Еще один украинский военный получил пулевое ранение. Он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.
«На обстрелы противника наши защитники открывали огонь», — указало военное ведомство.