В МИДе опровергли слова Псаки о контактах Москвы и Вашингтона по Украине

Здание Министерства иностранных дел РФ (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Россия не вела и не планирует контакты с США по поводу ситуации на границе с Украиной на нескольких уровнях. Об этом «РИА Новости» заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«На уровне министров обороны и иностранных дел никаких контактов с американскими представителями по Украине нет и не предвидится, контакты, которые прошли уже примерно семь-десять дней назад, проводились на других уровнях и по другим линиям», — пояснил замминистра.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США взаимодействуют с Россией по Украине на многих уровнях.

Рябков назвал это заявление дезинформацией и введением в заблуждение общественности и правительств других стран.