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В МИДе опровергли слова Псаки о контактах Москвы и Вашингтона по Украине

Здание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Россия не вела и не планирует контакты с США по поводу ситуации на границе с Украиной на нескольких уровнях. Об этом «РИА Новости» заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«На уровне министров обороны и иностранных дел никаких контактов с американскими представителями по Украине нет и не предвидится, контакты, которые прошли уже примерно семь-десять дней назад, проводились на других уровнях и по другим линиям», — пояснил замминистра.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США взаимодействуют с Россией по Украине на многих уровнях. 

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Рябков назвал это заявление дезинформацией и введением в заблуждение общественности и правительств других стран.

В марте началась эскалация конфликта в Донбассе. Россия начала стягивать воинские подразделения к границам с Украиной. В Кремле тогда заявили, что Москва перемещает войска по своей территории по собственному усмотрению, и заверили, что это не несет никакой угрозы для других стран.

ВС Украины 6 апреля объявили сборы подразделений территориальной обороны в южных приграничных районах страны. Украинский президент Владимир Зеленский 8 апреля прибыл на линию соприкосновения.

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В тот же день президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров сообщил немецкому канцлеру Ангеле Меркель о провокациях Киева с целью обострения ситуации в Донбассе.

Позднее госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министрами иностранных дел Франции и Германии  необходимость того, чтобы Россия «прекратила свою опасную и безответственную риторику вдоль границ Украины».

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