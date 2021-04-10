В МИДе опровергли слова Псаки о контактах Москвы и Вашингтона по Украине
Россия не вела и не планирует контакты с США по поводу ситуации на границе с Украиной на нескольких уровнях. Об этом «РИА Новости» заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«На уровне министров обороны и иностранных дел никаких контактов с американскими представителями по Украине нет и не предвидится, контакты, которые прошли уже примерно семь-десять дней назад, проводились на других уровнях и по другим линиям», — пояснил замминистра.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США взаимодействуют с Россией по Украине на многих уровнях.
Рябков назвал это заявление дезинформацией и введением в заблуждение общественности и правительств других стран.