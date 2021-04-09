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Пушилин оценил готовность Украины к масштабной войне

По словам главы ДНР, Киев стянул к линии соприкосновения большое количество боевой техники и военнослужащих. НАТО и США подталкивают Украину на вооруженный конфликт, в то время как Франция и Германия молчат, считает он

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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин считает, что Украина готова к полномасштабным боевым действиям в Донбассе. Об этом он заявил в программе ЧЭЗ на телеканале РБК.

По его словам, об этом свидетельствует то, что Киев последнее время стягивает к линии соприкосновения большое количество боевой техники и солдат.

«За последние несколько лет <...> сейчас наиболее горячий период [на линии соприкосновения]. Именно сейчас стянуто такое количество техники к линии соприкосновения с украинской стороны — и это не только наши данные, но и отчеты ОБСЕ об этом говорят. Также стянуто достаточно большое количество личного состава. Такого не было очень-очень давно. По сути, сейчас ситуация говорит о том, что Украина готова к эскалации, полномасштабным боевым действиям», — сказал Пушилин.

Отвечая на вопрос о том, могут ли действия Украины рассматриваться как бряцание оружием перед переговорами, глава ДНР отметил, что если это и так, то такое поведение очень дорого обойдется Киеву. «В нынешней ситуации, когда Украина практически нищая, тратить столько ресурсов на то, чтобы заработать какие-то очки в переговорном процессе, это было бы сверхглупо», — считает он.

Франция и Германия, как страны-гаранты, по его мнению, не используют свои возможности, чтобы снизить напряженность в регионе, в то время как НАТО и США подталкивают Украину на вооруженный конфликт.

«Франция и Германия молчат и не используют весь свой ресурс стран-гарантов для давления на Украину, чтобы Украина снизила градус. Это с одной стороны. С другой — мы видим множество телефонных звонков с поддержкой в адрес Украины со стороны руководства НАТО, со стороны представителей американского истеблишмента, поэтому мы четко осознаем, что Украину подталкивают [на это]», — указал он.

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Киев сообщил о посещении Донбасса американской делегацией
Политика
Фото:pressjfo.news / Facebook

Накануне президент Украины Владимир Зеленский, посетивший в качестве верховного главнокомандующего линию соприкосновения с непризнанными республиками Донбасса, заявил о «крупнейшей эскалации» ситуации на востоке страны. По словам Зеленского, позиции украинских военных обстреливаются со стороны самопровозглашенных ДНР и Луганской народной республики (ЛНР). «Мы проезжаем по всем этим точкам, где за последний период, с 1 января, крупнейшая эскалация, нарушения режима прекращения огня и большое количество раненых и погибших», — говорил глава государства.

В Кремле, говоря об обострении конфликта в Донбассе, заявили, что Киев взял «линию на эскалацию» ситуации на линии разграничений. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков видит в этом угрозу возобновления гражданской войны на Украине. Кроме того, подчеркнул он, полноформатные боевые действия будут представлять прямую угрозу для России.

В Белом доме утверждают, что Россия стянула к границам с Украиной максимальное число военнослужащих с 2014 года. В Кремле же заявляют, что перемещение российских войск по стране не должно никого заботить, так как это не представляет угрозы для других стран.

Автор
Елена Чернышова
Денис Пушилин Донбасс Украина боевые действия
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