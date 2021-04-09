Пушилин оценил готовность Украины к масштабной войне

По словам главы ДНР, Киев стянул к линии соприкосновения большое количество боевой техники и военнослужащих. НАТО и США подталкивают Украину на вооруженный конфликт, в то время как Франция и Германия молчат, считает он

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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин считает, что Украина готова к полномасштабным боевым действиям в Донбассе. Об этом он заявил в программе ЧЭЗ на телеканале РБК.

По его словам, об этом свидетельствует то, что Киев последнее время стягивает к линии соприкосновения большое количество боевой техники и солдат.

«За последние несколько лет <...> сейчас наиболее горячий период [на линии соприкосновения]. Именно сейчас стянуто такое количество техники к линии соприкосновения с украинской стороны — и это не только наши данные, но и отчеты ОБСЕ об этом говорят. Также стянуто достаточно большое количество личного состава. Такого не было очень-очень давно. По сути, сейчас ситуация говорит о том, что Украина готова к эскалации, полномасштабным боевым действиям», — сказал Пушилин.

Отвечая на вопрос о том, могут ли действия Украины рассматриваться как бряцание оружием перед переговорами, глава ДНР отметил, что если это и так, то такое поведение очень дорого обойдется Киеву. «В нынешней ситуации, когда Украина практически нищая, тратить столько ресурсов на то, чтобы заработать какие-то очки в переговорном процессе, это было бы сверхглупо», — считает он.