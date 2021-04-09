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Политика ,  
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Глава Госдепа обсудил с главами МИД Франции и ФРГ «провокации России»

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонных разговоров обсудил с министрами иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и Германии Хайко Маасом обстановку на границе Украины и России.

«Они обсудили необходимость того, чтобы Россия прекратила свою опасную и безответственную риторику, наращивание военной мощи в оккупированном Крыму и вдоль границ Украины», — говорится в сообщении по итогам разговора Блинкена и Дриана.

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В разговоре с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом стороны отметили важность поддержки Украины против односторонних российских провокаций вдоль линии соприкосновения на востоке Украины, рассказали в Госдепартаменте.

В пресс-службе МИД Франции сообщили, что министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан в ходе переговоров сказал, что России необходимо прекратить «провокации и незамедлительно предпринять необходимые инициативы для начала деэскалации» ситуации в на границе с Украиной. Также в сообщении французского министерства говорится, что в переговорах принял участие министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский после посещения линии разграничения заявил об обострении ситуации в Донбассе и обстрелах украинских позиций. Нынешнюю эскалацию в регионе он назвал крупнейшей с начала года.

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В свою очередь, глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в программе ЧЭЗ на телеканале РБК заявил, что Киев в последнее время стягивает к линии соприкосновения большое количество военных и боевой техники, что говорит о готовности Украины к полномасштабным боевым действиям на востоке. В Кремле также обвинили Украину в эскалации конфликта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что украинские военные взяли «линию на эскалацию» ситуации в зоне разграничения, что «создает потенциальную угрозу возобновления гражданской войны на Украине».

Украина Энтони Блинкен Хайко Маас Жан-Ив Ле Дриан Франция Германия Донбасс
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