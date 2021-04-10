Минобороны Украины назвало возможные предлоги для «агрессии» России

Андрей Таран (Фото: mil.gov.ua)

Ради возвращения Украины под свое влияние Москва готова даже на военные действия, формальным поводом для которых могут послужить обвинения Киева в нарушении прав русскоязычных. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран.

«Поводом для возобновления активной вооруженной агрессии России против Украины может стать как спровоцированное обострение обстановки в районе конфликта, так и обвинения Украины в нарушении прав русскоязычных или «новообращенных» граждан России через массовой раздаче паспортов РФ», — уточнил он.

По мнению Тарана, чтобы «запугать» Украину и Запад и вынудить Киев пойти на уступки в переговорах, Россия наращивает свои военные силы у границ Украины.

В то же время, по его словам, Москва использует антиукраинскую пропаганду и распространяет ложные сведение об агрессивных намерения армии Украины и о ее подготовке к наступлению на Донбасс.