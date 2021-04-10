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Политика ,  
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Минобороны Украины назвало возможные предлоги для «агрессии» России

Андрей Таран
Андрей Таран (Фото: mil.gov.ua)

Ради возвращения Украины под свое влияние Москва готова даже на военные действия, формальным поводом для которых могут послужить обвинения Киева в нарушении прав русскоязычных. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран.

«Поводом для возобновления активной вооруженной агрессии России против Украины может стать как спровоцированное обострение обстановки в районе конфликта, так и обвинения Украины в нарушении прав русскоязычных или «новообращенных» граждан России через массовой раздаче паспортов РФ», — уточнил он.

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По мнению Тарана, чтобы «запугать» Украину и Запад и вынудить Киев пойти на уступки в переговорах, Россия наращивает свои военные силы у границ Украины. 

В то же время, по его словам, Москва использует антиукраинскую пропаганду и распространяет ложные сведение об агрессивных намерения армии Украины и о ее подготовке к наступлению на Донбасс.

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Фото:Сергей Аверин / РИА Новости

Министр попросил западные страны в качестве помощи усилить санкции против России. Кроме того, он указал на необходимость улучшить обмен разведывательной информацией между Западом и Украиной, согласовать действия дипломатов для осуждения Кремля и ускорить присоединение Украины к НАТО.

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«Разгоряченные Россией костра боевых действий возможно погасить только политико-дипломатическим путем. Украина настроена на цивилизованный путь возвращения своих временно оккупированных территорий», — добавил Таран.

Зеленский приехал в Донбасс и сообщил об обострении ситуации
Политика
Владимир Зеленский

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что ситуация на линии фронта в Донбассе обострилась, и украинские позиции обстреливают со стороны самопровозглашенных республик.

В свою очередь, глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в программе ЧЭЗ на телеканале РБК обвинил Киев в стягивании к линии соприкосновения большого количества военных и боевой техники. Он считает, что это говорит о готовности Украины к полномасштабным боевым действиям на востоке. Глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, экс-президент Украины Леонид Кравчук опроверг стягивание украинских сил.

В конце марта The New York Times сообщила, что к границам Украины были стянуты несколько тысяч российских военных, в том числе в Ростовской, Брянской, Воронежской областях и в Крыму. Всего вдоль границ расположились 28 батальонных тактических групп ВС России. Кремль пояснил, что перемещение российских войск по территории страны не должно беспокоить другие государства. В Минобороны перемещение войск объясняют плановыми учениями. 

Донбасс Украина Минобороны
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