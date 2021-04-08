«Черных лесорубов» с техникой в лесу приравняют к нелегальным рубкам

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Появление «черных лесорубов» в лесу с заготовительной техникой будет приравнено к заготовке древесины. Соответствующие нормы будут внесены в законодательство, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина.

«Теперь даже появление в лесу «черных лесорубов» с соответствующей техникой будет приравниваться к заготовке древесины. Им не удастся уйти от административной ответственности», — рассказал Мишустин.

Премьер-министр России отметил, что уже подготовлены поправки в Лесной кодекс и законодательство о местном самоуправлении, касающиеся учета и оценки лесов, а также повышения эффективности их использования. В законопроекте также будут разграничены полномочия органов власти в сфере лесоустройства как на федеральном уровне, так и на местах.

В России за незаконную вырубку предусмотрена наказание по ст. 260 УК (незаконная рубка лесных насаждений) — до семи лет лишения свободы.