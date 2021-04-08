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Общество ,  
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«Черных лесорубов» с техникой в лесу приравняют к нелегальным рубкам

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Появление «черных лесорубов» в лесу с заготовительной техникой будет приравнено к заготовке древесины. Соответствующие нормы будут внесены в законодательство, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина.

«Теперь даже появление в лесу «черных лесорубов» с соответствующей техникой будет приравниваться к заготовке древесины. Им не удастся уйти от административной ответственности», — рассказал Мишустин.

Премьер-министр России отметил, что уже подготовлены поправки в Лесной кодекс и законодательство о местном самоуправлении, касающиеся учета и оценки лесов, а также повышения эффективности их использования. В законопроекте также будут разграничены полномочия органов власти в сфере лесоустройства как на федеральном уровне, так и на местах.

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Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

В России за незаконную вырубку предусмотрена наказание по ст. 260 УК (незаконная рубка лесных насаждений) — до семи лет лишения свободы.

На заседании камбина также поднимали вопрос о защите особо охраняемых территорий от пожаров. «Особенно сложная ситуация, по опыту прошлых лет, складывается в Иркутской области, Бурятии. Леса на Байкальской природной территории горят постоянно. Чтобы повысить эффективность борьбы с пожарами на Байкале, дополняем полномочия Рослесхоза. Агентство будет отвечать за выполнение авиационных работ по охране лесов на этой территории», — отметил Мишустин.

В январе 2020 года аудитор Счетной палаты Михаил Мень сообщил в отчете, что в России до сих пор остро стоит вопрос о нелегальной вырубке леса.
«На протяжении последних десяти лет сохраняется количество случаев незаконных рубок в пределах 16–17 тыс. единиц в объеме 1,3 млн куб. м в год. Сумма нанесенного ущерба — в среднем 11–12 млрд руб. ежегодно. Почти половина объема незаконных рубок (53,2%) в 2018 году зафиксирована на территории Иркутской области, с объемом 0,6 млн куб. м и ущербом 4,4 млрд руб.», — объяснил он. К таким показателям могли привести низкий уровень контроля со стороны правоохранительных органов, несоблюдение норм патрулирования лесной охраной, а также хранение и отгрузка древесины.

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Минприроды сообщало, что по итогам 2020 года была выявлена положительная динамика по снижению незаконной вырубки леса в 47 регионах России. Значительно сократились незаконные вырубки в Архангельской области (на 55,2 тыс. куб. м), Республике Бурятия (на 47,1 тыс. куб. м), Забайкальском крае (на 41,5 тыс. куб. м), Иркутской области (на 26,5 тыс. куб. м), Пермском крае (18,2 тыс. куб. м).
Всего было выявлено за 2020 год 15,3 тыс. фактов незаконной вырубки леса общим объемом 1,1 млн куб. м, что на 3% выше, чем за аналогичный период 2019-го.

В октябре 2020 года Мишустин поручил ужесточить наказание за незаконный вывоз древесины за рубеж. В соответствующем постановлении сказано, что шпалы из древесины хвойных пород внесут в список стратегически важных ресурсов. Такие меры были приняты из-за того, что ценные лесные материалы декларировались как шпалы, что позволяло незаконно перевозить их через границу. Ранее президент Владимир Путин поручил с 1 января 2022 года запретить вывоз из России необработанной или грубо обработанной древесины. Он также напомнил о необходимости запустить федеральную информационную систему лесного комплекса.

лес вырубка деревьев Михаил Мишустин
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