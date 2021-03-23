На границе с Китаем возникли заторы из российских поездов с углем и лесом

С конца прошлого года Китай задерживает прием грузов на сухопутных погранпереходах по эпидемиологическим причинам. Из-за возникших заторов РЖД в марте дважды ограничивали погрузку леса, угля и удобрений для экспорта в КНР

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

«Российские железные дороги» (РЖД) как минимум дважды в марте ограничивали погрузку лесных грузов, а также угля и удобрений в Китай через пограничный переход Забайкальск — Маньчжурия из-за отказов в приеме поездов со стороны Китая и, как следствие, их скопления на путях. Это следует из телеграмм, направленных РЖД грузоотправителям (есть в распоряжении РБК). Согласно им, ограничения вводились на перевозку 50% таких грузов в Китай с 2 по 5 марта и с 12 по 18 марта.

Представитель РЖД подтвердил «определенные ограничения приема грузов в контейнерах через погранпереходы Забайкальск — Маньчжурия и Наушки — Сухэ-Батор со стороны «Китайских железных дорог» (КЖД), а также лесных грузов и угля через пограничный переход Забайкальск — Маньчжурия». По его словам, прием поездов на пограничных переходах обеспечивается на уровне 68% от согласованных сторонами размеров передачи. Согласно телеграммам РЖД, через границу в марте проходят 13 поездов среднесуточно при согласованной норме 22 поезда. Представитель «Китайских железных дорог» в Москве отказался от комментариев. РБК направил запрос в департамент информации и печати МИД России. Представитель Минтранса отказался от комментариев.

Почему Китай пропускает мало поездов

Объем внешнеторговых перевозок между Россией и Китаем по Забайкальской железной дороге в 2020 году сохранился на уровне 2019 года и составил 17,9 млн т грузов. В экспорте преобладали лесные грузы (4,5 млн т) и уголь (3,3 млн т).

По информации РЖД, возникшие сложности с вывозом лесной продукции связаны с повышенными требованиями, предъявляемыми к ней контрольно-надзорными органами КНР. Требования к углю Китай повысил еще в середине прошлого года, сообщал «Коммерсантъ». В разговоре с журналистами в конце января замгендиректора РЖД Алексей Шило объяснил, что китайская сторона задерживает поезда в связи с проверками из-за эпидемиологической ситуации.