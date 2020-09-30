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Путин поручил запретить экспорт необработанной древесины

По мнению главы государства, бесконтрольному вывозу древесины нужно поставить «жесткий заслон»
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

С 1 января 2022 года нужно запретить вывоз из России необработанной или грубо обработанной древесины. Такое поручение правительству дал президент Владимир Путин.

«Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород», — сказал президент на совещании по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин заявил, что нужно поставить жесткий заслон бесконтрольному вывозу необработанной древесины. Президент напомнил о необходимости запустить федеральную информационную систему лесного комплекса.

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Также Путин заявил о необходимости реформировать систему лесоустройства как основу для учета, планирования, инвентаризации и оценки лесов, четко разграничив полномочия федеральных, региональных и местных органов власти. «Наряду с этим, предлагаю ввести правовой институт административного обследования лесных участков. Здесь должны широко применяться передовые, современные дистанционные методы зондирования, беспилотные летательные аппараты», — сказал глава государства.

В регионах президент предложил ввести должность главного федерального государственного лесного инспектора.

Еще одной задачей Путин назвал развитие бизнеса и стимулирование потребления продукции лесного хозяйства отечественной экономикой. «Нужно у себя, конечно, внутри нашей страны обеспечить благоприятные условия для инвестиций в лесной комплекс: от создания целлюлозно-бумажных и перерабатывающих производств до проектов по выращиванию лесопосадочного материала», — ответил президент.

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По его словам, большие перспективы есть у деревянного домостроения. «Это важно для решения жилищных проблем граждан, у которых появятся дополнительные возможности построить свой дом», — отметил Путин.

Автор
Артем Филипенок
древесина
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