Путин поручил запретить экспорт необработанной древесины

По мнению главы государства, бесконтрольному вывозу древесины нужно поставить «жесткий заслон»

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С 1 января 2022 года нужно запретить вывоз из России необработанной или грубо обработанной древесины. Такое поручение правительству дал президент Владимир Путин.

«Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород», — сказал президент на совещании по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин заявил, что нужно поставить жесткий заслон бесконтрольному вывозу необработанной древесины. Президент напомнил о необходимости запустить федеральную информационную систему лесного комплекса.

Также Путин заявил о необходимости реформировать систему лесоустройства как основу для учета, планирования, инвентаризации и оценки лесов, четко разграничив полномочия федеральных, региональных и местных органов власти. «Наряду с этим, предлагаю ввести правовой институт административного обследования лесных участков. Здесь должны широко применяться передовые, современные дистанционные методы зондирования, беспилотные летательные аппараты», — сказал глава государства.