Мишустин утвердил ужесточение ответственности за незаконный вывоз леса

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Премьер-министр России Михаил Мишустин постановил ужесточить наказание за незаконный вывоз лесоматериалов за рубеж. Соответствующий документ размещен на сайте российского правительства.

Согласно постановлению, шпалы из древесины хвойных пород внесут в список стратегически важных ресурсов. Это решение было принято в связи с тем, что злоумышленники декларировали ценные лесоматериалы как шпалы, что позволяло им уйти от наказания за незаконный экспорт.

Теперь за незаконный вывоз шпал стоимостью более 100 тыс. руб. экспортерам грозит тюремное заключение на срок от трех до семи лет.

Президент России Владимир Путин 30 сентября поручил правительству запретить вывоз необработанной или грубо обработанной древесины. Он призвал поставить жесткий заслон бесконтрольному вывозу необработанной древесины. Предполагается, что запрет начнет действовать с 1 января 2022 года.