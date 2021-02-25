В Госдуме предложили в десять раз повысить штрафы за лесные пожары

Авторы законопроекта считают, что это повысит ответственность граждан и сократит число пожаров. Идею готова поддержать «Единая Россия», другие партии настроены скептически. Эксперты согласны, что нынешние штрафы малоощутимы

Фото: Правительство Ростовской области

В России суммы штрафов за нарушение правил пожарной безопасности в лесах могут вырасти в десять раз. Соответствующий законопроект должны рассмотреть в Госдуме, сообщают «Известия». По информации базы документов нижней палаты, вопрос о рассмотрении инициативы включен в повестку заседания комитета по госстроительству и законодательству.

Сейчас административные штрафы за лесные пожары составляют 3-5 тыс. руб. для граждан, 10-50 тыс. руб. для должностных лиц и от 50 тыс. руб. до 1 млн руб. для юридических. Наказание для физических лиц предлагается увеличить в десять раз, для других категорий — вдвое.

«Известия» со ссылкой на источники сообщают, что законопроект готова поддержать думская фракция «Единой России». «Принимая во внимание степень общественной опасности, реальную угрозу жизни и здоровью граждан, размер ответственности, предусмотренный статьями 8.32, 20.4 КоАП, нуждается в совершенствовании», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В правительстве уже подготовили положительный отзыв на документ. В нем говорится, что повышение штрафов повысит эффективность законодательства и приведет к предотвращению лесных пожаров.