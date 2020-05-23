В Госдуме оценили перспективы снижения пенсионного возраста

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В России вряд ли пойдут на снижение пенсионного возраста, заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Я за то, чтобы пенсионный возраст снизили. Что касается реальных перспектив, я очень сомневаюсь, что власти на это пойдут, к сожалению», — сказал он.

Нилов отметил, что государство экономит большие средства из-за того, что меньше граждан выходят на пенсию, несмотря на то что в стране еще переходный период повышения пенсионного возраста.

Ранее доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева заявляла, что в России могут снизить возраст выхода на пенсию, если эпидемия коронавируса приведет к сокращению рабочих мест в стране. По ее словам, при росте безработицы нужно предоставить молодежи больше шансов для трудоустройства.