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В Госдуме оценили перспективы снижения пенсионного возраста

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В России вряд ли пойдут на снижение пенсионного возраста, заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Я за то, чтобы пенсионный возраст снизили. Что касается реальных перспектив, я очень сомневаюсь, что власти на это пойдут, к сожалению», — сказал он.

Нилов отметил, что государство экономит большие средства из-за того, что меньше граждан выходят на пенсию, несмотря на то что в стране еще переходный период повышения пенсионного возраста.

Эксперт допустил понижение пенсионного возраста из-за эпидемии
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Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press

Ранее доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева заявляла, что в России могут снизить возраст выхода на пенсию, если эпидемия коронавируса приведет к сокращению рабочих мест в стране. По ее словам, при росте безработицы нужно предоставить молодежи больше шансов для трудоустройства.

Эксперт отметила, что в связи с этим некоторым гражданам придется уйти на досрочную пенсию. Она сообщила, что на нее могут рассчитывать до 2 млн россиян в зависимости от будущего уровня безработицы.

В 2018 году президент Владимир Путин подписал закон о пенсионной реформе, которая предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста. Оно началось с 2019 года. К 2028 году возраст выхода на пенсию для мужчин возрастет до 65 лет, а для женщин — до 60 лет.

Досрочно выйти на пенсию могут граждане, которые потеряли работу за два года до пенсионного возраста. Помимо этого женщины должны иметь 20 лет страхового стажа, а мужчины — 25 лет.

Теги: Госдума, пенсионный возраст
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