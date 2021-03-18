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В ЛДПР предложили расширить право пожарных на досрочную пенсию

В Государственную думу внесут законопроект, который разрешит всем пожарным досрочно уходить на пенсию. Сейчас такое право есть только у работников федеральных противопожарных служб. Об этом сообщил в Telegram один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

«Это явный законодательный пробел. Право на досрочную пенсию необходимо гарантировать работникам противопожарных служб всех уровней. Огонь не разбирает — региональный он или федеральный. А спасают и рискуют одинаково», — пояснил депутат.

В России упростили правила досрочного выхода на пенсию
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Изменения предлагается внести в федеральный закон «О страховых пенсиях». Сейчас там указано, что пожарные могут уйти на досрочную пенсию, «если они проработали не менее 25 лет на должностях Государственной противопожарной службы (пожарной охраны, противопожарных и аварийно-спасательных служб) федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Ранее власти России упростили правила досрочного выхода на пенсию для учителей, врачей, летчиков и пожарных.Теперь в стаж работы, дающей такое право, будут засчитывать периоды обучения и дополнительного профессионального образования. В это время за сотрудниками должны сохраняться рабочие места и зарплата, а работодатели обязаны продолжать отчислять за них взносы на обязательное пенсионное страхование.

ЛДПР Госдума пожарные пенсия
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