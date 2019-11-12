Кремль ответил на идею снизить пенсионный возраст на Дальнем Востоке

По его словам, федеральный округ является территорией с суровым климатом, и, чтобы люди туда приезжали и оставались жить, им необходима дополнительная мотивация. «Одним из ее элементов мог бы стать пересмотр параметров пенсионной системы», — считает Харитонов.

Цена вопроса — 16,2 млрд руб. ежегодно, что, по мнению депутата, небольшая сумма в масштабах страны. Эти средства нужны на выплаты для 1,2 млн пенсионеров. Харитонов сообщил, что уже направил предложение в правительство России.

В этом году в России начали реализацию пенсионной реформы, которая продлится десять лет. Она предполагает плавное увеличение пенсионного возраста. К 2028 году для мужчин он составит 65 лет, а для женщин — 60.