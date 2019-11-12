Кремль ответил на идею снизить пенсионный возраст на Дальнем Востоке

В Кремле не рассматривают идею пересмотра параметров пенсионной системы на Дальнем Востоке. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Таким образом он отреагировал на предложение главы комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николая Харитонова вернуть жителям Дальневосточного федерального округа прежний пенсионный возраст.
«Мы никак не оцениваем [эту идею], позиции на этот счет нет», — сказал Песков.
Ранее Харитонов посчитал, что вернуть прежние параметры выхода на пенсию в ДФО необходимо, так как после пенсионной реформы многие жители уехали из северных регионов.