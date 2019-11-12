Кремль ответил на идею снизить пенсионный возраст на Дальнем Востоке

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 63,91 (+0,18) Quote, 11 ноя, 14:23
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 70,48 (+0,05) Quote, 11 ноя, 14:23
Каким должен быть офис для «я»-ориентированного поколения Партнерский материал, 13:15 В Киеве заявили о войне за Крым до его ухода из «ослабевших рук» России Политика, 13:12 Медведев провел совещание о планах РЖД в поезде Новосибирск-Барнаул Экономика, 13:10 Маркетолог Линор Горалик — о пользе самоиронии в продвижении бренда Pro, 12:59 Ространснадзор предписал «Победе» изменить правила провоза ручной клади Общество, 12:58 Алена Владимирская — о выборе между карьерой и собственным бизнесом РБК и Сбербанк Первый, 12:46 Эрдоган заявил о плане обсудить с Путиным Сирию после визита в США Политика, 12:44 Кремль назвал проявлением цензуры идею доступа в интернет по паспорту Политика, 12:39 Российский рекламный рынок в 2020 году ускорит рост Технологии и медиа, 12:35 Как прошла крупнейшая китайская распродажа в День холостяка. Фоторепортаж Общество, 12:31  Кремль на вопрос о Голунове напомнил о праве следствия засекречивать дела Общество, 12:25 Кремль ответил на идею снизить пенсионный возраст на Дальнем Востоке Общество, 12:17 Выход из тени: цифровые технологии и сервисы для самозанятых Партнерский материал, 12:16 СК запустил специальный раздел о поиске пропавших детей Общество, 12:16
Пенсионная реформа ,  
0 
Кремль ответил на идею снизить пенсионный возраст на Дальнем Востоке

В Кремле не рассматривают идею пересмотра параметров пенсионной системы на Дальнем Востоке. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Таким образом он отреагировал на предложение главы комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николая Харитонова вернуть жителям Дальневосточного федерального округа прежний пенсионный возраст.

«Мы никак не оцениваем [эту идею], позиции на этот счет нет», — сказал Песков.

Ранее Харитонов посчитал, что вернуть прежние параметры выхода на пенсию в ДФО необходимо, так как после пенсионной реформы многие жители уехали из северных регионов.

Общество
Россияне оценили размер достойной пенсии в 40 тыс. руб.

По его словам, федеральный округ является территорией с суровым климатом, и, чтобы люди туда приезжали и оставались жить, им необходима дополнительная мотивация. «Одним из ее элементов мог бы стать пересмотр параметров пенсионной системы», — считает Харитонов.

Цена вопроса — 16,2 млрд руб. ежегодно, что, по мнению депутата, небольшая сумма в масштабах страны. Эти средства нужны на выплаты для 1,2 млн пенсионеров. Харитонов сообщил, что уже направил предложение в правительство России.

В этом году в России начали реализацию пенсионной реформы, которая продлится десять лет. Она предполагает плавное увеличение пенсионного возраста. К 2028 году для мужчин он составит 65 лет, а для женщин — 60.

Теги: Дмитрий Песков, пенсионный возраст, Дальний Восток
Материалы по теме
В Думе предложили снизить пенсионный возраст для жителей Дальнего Востока
Общество
Без гарантий: в чем проблема нового пенсионного плана Минфина
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter