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В Думе предложили снизить пенсионный возраст для жителей Дальнего Востока

Глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов выступил с предложением вернуть прежний возраст выхода на пенсию для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО). Об этом сообщают «Известия».

По его словам, это необходимо сделать ввиду того, что после пенсионной реформы большое число жителей покинули северные регионы. Депутат отметил, что ДФО является особой территорией с суровыми климатическими условиями. «Для того чтобы люди туда приезжали и оставались, нужна особая мотивация. Одним из ее элементов мог бы стать пересмотр параметров пенсионной системы», — считает Харитонов.

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Как отметил глава думского комитета, речь идет об 1,2 млн человек, для которых будет необходимо ежегодно выделать около 16,2 млрд руб., что, по его оценкам, небольшие деньги в масштабах страны.

В числе причин появления подобной инициативы Харитонов назвал низкий уровень заработной платы, в сравнении с другими егионами страны, а также невысокую покупательную способность населения и маленькую продолжительность жизни в округе.

По словам депутата, он направил это предложение в адрес правительства и уже подготовил соответствующий законопроект, находящийся на стадии обсуждения.

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Зампред правительства, руководитель аппарата кабмина Константин Чуйченко не поддержал законопроект в нынешнем виде. Он отметил, что на его реализацию согласно финансово-экономическому обоснованию потребуются дополнительные ассигнования из федерального бюджета. «Однако в нарушение требований статьи Бюджетного кодекса России источники и порядок финансирования нового вида расходных обязательств не определены», — добавил Чуйченко.

С 2019 года в России началась пенсионная реформа, которая продлится десять лет. Возраст выхода на пенсию будет поэтапно возрастать, пока не достигнет в 2028 году 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. До этого пенсионный возраст для женщин составлял 55 лет, для мужчин — 60 лет.

Теги: Госдума, пенсионный возраст, Дальний Восток
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