В Думе предложили снизить пенсионный возраст для жителей Дальнего Востока

Глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов выступил с предложением вернуть прежний возраст выхода на пенсию для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО). Об этом сообщают «Известия».

По его словам, это необходимо сделать ввиду того, что после пенсионной реформы большое число жителей покинули северные регионы. Депутат отметил, что ДФО является особой территорией с суровыми климатическими условиями. «Для того чтобы люди туда приезжали и оставались, нужна особая мотивация. Одним из ее элементов мог бы стать пересмотр параметров пенсионной системы», — считает Харитонов.

Как отметил глава думского комитета, речь идет об 1,2 млн человек, для которых будет необходимо ежегодно выделать около 16,2 млрд руб., что, по его оценкам, небольшие деньги в масштабах страны.

В числе причин появления подобной инициативы Харитонов назвал низкий уровень заработной платы, в сравнении с другими егионами страны, а также невысокую покупательную способность населения и маленькую продолжительность жизни в округе.