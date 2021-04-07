Кремль оценил влияние эскалации в Донбассе на курс рубля

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Эскалация ситуации на Донбассе способна ударить по экономике России и повлиять на курс рубля, однако пока макроэкономическая ситуация стабильна и предсказуема, считают в Кремле. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нагнетание напряженности в непосредственной близости от наших границ — это фактор, который скорее имеет негативное эмоциональное воздействие на рынок», — сказал Песков, отвечая о влиянии событий в Донбассе на курс рубля.

Однако, по его словам, влияние военной напряженности на экономику страны, является обычной практикой. «В целом макроэкономическая ситуация абсолютно стабильная, предсказуемая», — заключил он.

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