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Суд выпустил из СИЗО главу попавшей под снежный завал в Хибинах тургруппы

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов (Фото: ddt1.ru)

Суд в Мурманске выпустил из-под стражи руководителя туристической группы Сергея Смирнова, который обвиняется в смерти девочки под снежным завалом в Хибинах. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Ленинского районного суда Мурманска.

«Сегодня наше постановление было обжаловано в Мурманском областном суде, и Сергею Смирнову была изменена мера пресечения на запрет определенных действий», — сказали в суде.

ТАСС сообщает, что судья постановил запретить Смирнову выходить за пределы жилого помещения с 21:00 до 7:00.

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Фото:Следственный комитет РФ

Вечером 22 марта недалеко от поселка Имандра в Мурманской области сошла лавина, в то время как там находилась туристическая группа с детьми. В МЧС уточняли, что всего в группе было 16 человек, из которых 13 — несовершеннолетние в возрасте от десяти до 15 лет. В результате погибла девочка 2008 года рождения из Санкт-Петербурга, остальные были спасены.

По факту смерти ребенка возбудили два уголовных дела. Первое — по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека), что наказывается штрафом до 500 тыс. руб., принудительными работами до пяти лет или лишением свободы до шести лет. Второе — по ч. 2 ст. 293 УК (халатность). Это преступление наказывается принудительными работами до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или лишением свободы до пяти лет.

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Руководитель туристической группы был взят под арест 25 марта на 30 суток. По версии следствия, он не имел опыта лыжных походов. Находясь в Хибинах с группой, он решил срезать путь и отклонился от запланированного маршрута. В СК указали, что руководитель организовал спуск детей по лощине, понимая, что склон имеет сложный рельеф и снежные образования, угрожающие срывом.

Первыми спускаться начали один из взрослых и шестеро детей. На середине склона дети остались без присмотра, так как сопровождающий ушел вперед для выбора места под лагерь, а обвиняемый руководитель к ним так и не спустился, сообщали в СК. В результате одна из девочек начала кататься по склону, что привело к сходу лавины. Девочка попала под снежный завал и погибла.

Мурманская область суд смерть ребенка новости
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