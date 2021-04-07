Суд выпустил из СИЗО главу попавшей под снежный завал в Хибинах тургруппы

Сергей Смирнов (Фото: ddt1.ru)

Суд в Мурманске выпустил из-под стражи руководителя туристической группы Сергея Смирнова, который обвиняется в смерти девочки под снежным завалом в Хибинах. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Ленинского районного суда Мурманска.

«Сегодня наше постановление было обжаловано в Мурманском областном суде, и Сергею Смирнову была изменена мера пресечения на запрет определенных действий», — сказали в суде.

ТАСС сообщает, что судья постановил запретить Смирнову выходить за пределы жилого помещения с 21:00 до 7:00.

Вечером 22 марта недалеко от поселка Имандра в Мурманской области сошла лавина, в то время как там находилась туристическая группа с детьми. В МЧС уточняли, что всего в группе было 16 человек, из которых 13 — несовершеннолетние в возрасте от десяти до 15 лет. В результате погибла девочка 2008 года рождения из Санкт-Петербурга, остальные были спасены.