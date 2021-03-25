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Суд арестовал руководителя тургруппы в Хибинах после гибели девочки

Следователи считают, что руководитель группы допустил многочисленные нарушения в процессе похода и не учел сложности проложенного им маршрута
Фото: СУ СК России по Мурманской области
Фото: СУ СК России по Мурманской области

Задержанный ранее руководитель туристической группы, в которой из-за лавины погибла девочка, арестован на 30 суток. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Мурманской области.

«По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 30 суток руководителю туристической группы, обвиняемому в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем гибель ребенка», — говорится в сообщении.

Как сообщили в СК, обвиняемый возглавлял группу детей в возрасте от 12 до 15 лет, которую сопровождали члены туристического клуба Петербурга. «В ходе многодневного лыжного похода с несовершеннолетними в труднодоступную местность региона обвиняемым не были учтены сложности проложенного им маршрута, а также допущены многочисленные нарушения при его прохождении», — пояснила пресс-служба СК.

«На третий день похода в Хибинской тундре в Оленегорском районе Мурманской области дети оказались в опасной близости от нависшей снежной массы на возвышенности, которая обрушилась при прохождении группы в непосредственной близости от нее. В результате происшествия погибла девочка 2008 года рождения», — сообщило ведомство.

Вечером 22 марта в горном массиве Хибины в Мурманской области произошел сход лавины. В СК сообщали, что на необорудованном маршруте недалеко от поселка Имандра под обрушение снежного карниза попала туристическая группа.
В МЧС уточняли, что в группе находились 16 человек, из них 13 — несовершеннолетние. В разговоре с РБК в ведомстве сообщили, что под снегом оказалась девочка 2008 года рождения. Позднее ее нашли без признаков жизни.

После гибели девочки под лавиной в Хибинах завели второе уголовное дело
Общество
Фото:Пресс-служба МЧС РФ по Мурманской области / ТАСС

О состоянии девочки поступали противоречивые сведения: сначала в СК заявили, что она погибла, однако затем власти сообщили, что она выжила. В частности, об этом сообщили в министерстве информационной политики Мурманской области, а позднее в пресс-службе губернатора Андрея Чибиса. Однако позднее подтвердили, что она скончалась.

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В Следственном комитете заявили, что путаница с информацией о ее состоянии произошла из-за плохой связи. По факту смерти ребенка возбудили два уголовных дела: по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека) и по ч. 2 ст. 293 УК (халатность).

Спасатели в Хибинах нашли мертвой попавшую под лавину девочку
Общество
Фото:МЧС РФ

«Нахождение несовершеннолетней потерпевшей в составе туристической группы в опасной зоне — месте обрушения снежного массива — и ее гибель стали следствием неисполнения или ненадлежащего исполнения должностными лицами... своих должностных обязанностей», — пояснили тогда в СК.

Туристическая группа была сформирована молодежной общественной организацией спортивного туризма и экстремальных видов спорта СКИФ. Группа готовилась к участию во Всероссийской зимней «Туриаде 2021», ею руководил мужчина 1972 года рождения.

Автор
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Следственный комитет уголовное дело туризм
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После гибели девочки под лавиной в Хибинах завели второе уголовное дело
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СК сообщил о смерти выжившей после схода лавины в Заполярье девочки
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