Суд арестовал руководителя тургруппы в Хибинах после гибели девочки

Следователи считают, что руководитель группы допустил многочисленные нарушения в процессе похода и не учел сложности проложенного им маршрута

Фото: СУ СК России по Мурманской области

Задержанный ранее руководитель туристической группы, в которой из-за лавины погибла девочка, арестован на 30 суток. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Мурманской области.

«По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 30 суток руководителю туристической группы, обвиняемому в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем гибель ребенка», — говорится в сообщении.

Как сообщили в СК, обвиняемый возглавлял группу детей в возрасте от 12 до 15 лет, которую сопровождали члены туристического клуба Петербурга. «В ходе многодневного лыжного похода с несовершеннолетними в труднодоступную местность региона обвиняемым не были учтены сложности проложенного им маршрута, а также допущены многочисленные нарушения при его прохождении», — пояснила пресс-служба СК.

«На третий день похода в Хибинской тундре в Оленегорском районе Мурманской области дети оказались в опасной близости от нависшей снежной массы на возвышенности, которая обрушилась при прохождении группы в непосредственной близости от нее. В результате происшествия погибла девочка 2008 года рождения», — сообщило ведомство.

Вечером 22 марта в горном массиве Хибины в Мурманской области произошел сход лавины. В СК сообщали, что на необорудованном маршруте недалеко от поселка Имандра под обрушение снежного карниза попала туристическая группа.

В МЧС уточняли, что в группе находились 16 человек, из них 13 — несовершеннолетние. В разговоре с РБК в ведомстве сообщили, что под снегом оказалась девочка 2008 года рождения. Позднее ее нашли без признаков жизни.