СК заявил об оставлении без присмотра детей при сходе лавины в Хибинах

Фото: Следственный комитет РФ

Детей из туристической группы, на которую сошла лавина в Мурманской области, оставил их без присмотра при спуске с горы. Об этом сообщает следственное управление по Мурманской области.

По данным СК, руководитель тургруппы, который уже находится под арестом, решил срезать путь и отклонился от запланированного маршрута. Он организовал спуск детей по лощине, понимая, что склон имеет скористый и сложный рельеф. Он также пренебрег тем, что на склоне были снежные образования угрожающие срывом. СК указывает, что обвиняемый не имел опыта лыжных походов.

Первыми спускаться начали один из взрослых и шестеро детей.«Находясь на середине данного склона дети, включая погибшую, остались без присмотра, поскольку их сопровождающий, в обязанности которого входило прокладывание лыжной тропы, ушел вперед для выбора места под лагерь» — говорится в сообщении. Обвиняемый руководитель группы к ним так и не спустился.

В результате одна из девочек, оставшись без присмотра взрослых, начала кататься по склону, что привело к лавине и ее последующей гибели. Девочка умерла за 8—10 часов до приезда медиков.