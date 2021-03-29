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СК заявил об оставлении без присмотра детей при сходе лавины в Хибинах

Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

Детей из туристической группы, на которую сошла лавина в Мурманской области, оставил их без присмотра при спуске с горы. Об этом сообщает следственное управление по Мурманской области.

По данным СК, руководитель тургруппы, который уже находится под арестом, решил срезать путь и отклонился от запланированного маршрута. Он организовал спуск детей по лощине, понимая, что склон имеет скористый и сложный рельеф. Он также пренебрег тем, что на склоне были снежные образования угрожающие срывом. СК указывает, что обвиняемый не имел опыта лыжных походов.

Первыми спускаться начали один из взрослых и шестеро детей.«Находясь на середине данного склона дети, включая погибшую, остались без присмотра, поскольку их сопровождающий, в обязанности которого входило прокладывание лыжной тропы, ушел вперед для выбора места под лагерь» — говорится в сообщении. Обвиняемый руководитель группы к ним так и не спустился.

В результате одна из девочек, оставшись без присмотра взрослых, начала кататься по склону, что привело к лавине и ее последующей гибели. Девочка умерла за 8—10 часов до приезда медиков.

Спасатели в Хибинах нашли мертвой попавшую под лавину девочку
Общество
Фото:МЧС РФ

Сход снежной массы произошел вечером 22 марта недалеко от поселка Имандра в Мурманской области, когда там проходила туристическая группа с детьми. Под завалами обнаружили девочку 2008 года рождения из Санкт-Петербурга.

В МЧС уточняли, что всего в группе находились 16 человек, из которых 13 — несовершеннолетние в возрасте от десяти до 15 лет. Все, кроме погибшей девочки, были спасены.

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По факту смерти ребенка возбудили два уголовных дела: по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека) и по ч. 2 ст. 293 УК (халатность). Руководителя туристической группы взяли под арест на 30 суток.

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