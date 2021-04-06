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Дело Навального ,  
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Корреспондентов CNN освободили после задержания у колонии Навального

Мэттью Ченс (в центре)
Мэттью Ченс (в центре) (Фото: Павел Головкин / AP)

Сотрудники полиции отпустили корреспондентов CNN вскоре после задержания около колонии, в которой отбывает наказание российский оппозиционер Алексей Навальный.

«После того, как нас задержали возле колонии, в которой находится Навальный, всех сотрудников CNN отпустили», — написал корреспондент телеканала Мэттью Ченс в Twitter.

РБК обратился за комментарием в CNN.

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Ранее у колонии ИК-2 во Владимирской области, где сторонники оппозиционера Алексея Навального провели акцию с требованием предоставить ему врачебную помощь, прошли задержания. По данным МВД, силовики задержали девять человек.

Среди задержанных были журналисты, в том числе сотрудники CNN. В российском МИДе заявили, что они проигнорировали просьбу отойти с дороги и не показали «свои аккредитационные карты». Позднее в ведомстве подтвердили, что их отпустили из отдела полиции.

Также сотрудники полиции задержали главу «Альянса врачей» (организация признана Минюстом иностранным агентом) Анастасию Васильеву. Позже ее отпустили, но по пути в Москву несколько раз останавливали сотрудники ГИБДД, сообщается на ее странице в Twitter. В рамках меры пресечения по «санитарному делу» суд запретил Васильевой находиться вне квартиры с 20:00 до 08:00.

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<p>Исправительная колония No 2 где отбывает наказание Алексей Навальный</p> <p></p>

В конце марта Навальный пожаловался на сильные боли в спине и на «потерю чувствительности» в ноге. В управлении ФСИН сообщили, что врачи оценили его состояние как «стабильное, удовлетворительное».

Позднее в Instagram Навального появилась информация о том, что у оппозиционера поднялась температура до 38,1 и появился сильный кашель. В его отряде троих госпитализировали с туберкулезом. ФСИН объявила 5 апреля о переводе оппозиционера в санчасть.
 

корреспонденты CNN задержание колония Алексей Навальный
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