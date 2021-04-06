Корреспондентов CNN освободили после задержания у колонии Навального
Сотрудники полиции отпустили корреспондентов CNN вскоре после задержания около колонии, в которой отбывает наказание российский оппозиционер Алексей Навальный.
«После того, как нас задержали возле колонии, в которой находится Навальный, всех сотрудников CNN отпустили», — написал корреспондент телеканала Мэттью Ченс в Twitter.
РБК обратился за комментарием в CNN.
Ранее у колонии ИК-2 во Владимирской области, где сторонники оппозиционера Алексея Навального провели акцию с требованием предоставить ему врачебную помощь, прошли задержания. По данным МВД, силовики задержали девять человек.