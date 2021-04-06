Корреспондентов CNN освободили после задержания у колонии Навального

Среди задержанных были журналисты, в том числе сотрудники CNN. В российском МИДе заявили, что они проигнорировали просьбу отойти с дороги и не показали «свои аккредитационные карты». Позднее в ведомстве подтвердили, что их отпустили из отдела полиции.

Также сотрудники полиции задержали главу «Альянса врачей» (организация признана Минюстом иностранным агентом) Анастасию Васильеву. Позже ее отпустили, но по пути в Москву несколько раз останавливали сотрудники ГИБДД, сообщается на ее странице в Twitter. В рамках меры пресечения по «санитарному делу» суд запретил Васильевой находиться вне квартиры с 20:00 до 08:00.

В конце марта Навальный пожаловался на сильные боли в спине и на «потерю чувствительности» в ноге. В управлении ФСИН сообщили, что врачи оценили его состояние как «стабильное, удовлетворительное».

Позднее в Instagram Навального появилась информация о том, что у оппозиционера поднялась температура до 38,1 и появился сильный кашель. В его отряде троих госпитализировали с туберкулезом. ФСИН объявила 5 апреля о переводе оппозиционера в санчасть.

