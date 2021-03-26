Навальный рассказал о своем состоянии во время заключения в колонии

Оппозиционер вспомнил совет Михаила Ходорковского не болеть в колонии и его слова «серьезно заболеешь — умрешь» и описал себя как пирата с деревянной ногой. Накануне он подал жалобы генпрокурору и во ФСИН о «пытках бессонницей»

Алексей Навальный (Фото: пресс-служба Бабушкинского суда)

Находящийся в заключении во Владимирской области оппозиционер Алексей Навальный рассказал о состоянии своего здоровья, в частности о том, что испытывает сильные боли в спине, и о том, что его нога «потеряла чувствительность». Рассказ оппозиционера опубликован в его Instagram.

Навальный начал с воспоминания о совете бывшего главы ЮКОСа Михала Ходорковского, который десять лет провел в колонии. «Там главное — не заболеть. Лечить тебя никто не будет. Серьезно заболеешь — умрешь», — передал оппозиционер слова Ходорковского.

«Вот познаю теперь эту истину сам. Случилась такая неприятность — сильно заболела спина. Ни согнуться, ни разогнуться. Те, кто следил за моими судами, могли обратить внимание, что я никогда не сижу в «аквариуме» и часами хожу. Потому что я мог либо стоять, либо лежать. Видимо, нерв защемило от постоянного сидения в автозаках и «пеналах» в скрюченном виде», — написал Навальный.

«Я про это молчал. Неприятно, конечно, но не смертельно — вылечат. А не лечат. Когда этапировали, я забеспокоился и начал уже каждый день писать: алле, очень больно. Пустите врача сюда или дайте лекарства. Не дают», — продолжил он.

По словам Навального, «осложнение пошло в ногу, и целые ее участки потеряли чувствительность».