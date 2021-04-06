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Дело Навального ,  
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Сторонников Навального задержали на акции у его колонии

Анастасия Васильева (третья справа)
Анастасия Васильева (третья справа) (Фото: alyansvrachey / Twitter)

Главу «Альянса врачей» (организация признана Минюстом в России иностранным агентом) Анастасию Васильеву задержали у колонии ИК-2 в Покрове, где сторонники оппозиционера Алексея Навального провели акцию с требованием предоставить ему врачебную помощь. Об этом РБК сообщили в пресс-службе профсоюза.

«Подогнали автозаки, погрузили Анастасию Васильеву, главу юрслужбы Александра Генералова, двух членов профсоюза из Перми», — говорится в сообщении организации в Twitter.

В ГУ МВД по Владимирской области заявили РБК, что не владеют информацией о задержаниях.

Ранее, когда команда Анастасии Васильевой прибыла в Покров, их предупредили, что «в городе планируется несанкционированная акция», и предложили подписать бумагу, что Васильеву уведомили. Она отказалась подписывать бумагу, охарактеризовав свои действия не протестом, а «спасением».

В конце марта Навальный пожаловался на сильные боли в спине и на то, что нога «потеряла чувствительность». В управлении ФСИН по Владимирской области тогда сообщили, что врачи оценили его состояние как «стабильное, удовлетворительное».

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Позднее в Instagram Навального появилась информация о том, что у оппозиционера поднялась температура до 38,1 и возник сильный кашель. Также в его отряде трое были госпитализированы с туберкулезом. ФСИН сообщила 5 апреля о переводе Навального в санчасть. «У осужденного в ходе плановой диспансеризации были выявлены признаки респираторного заболевания, в том числе высокая температура», — сообщили в службе.

В Кремле заявили, что вопрос о переводе заключенных в лечебное учреждение является исключительно прерогативой ФСИН. «О каких-то особенных условиях для одного из заключенных речь идти не может», — заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

колония Алексей Навальный акция задержания новости
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