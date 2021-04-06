Сторонников Навального задержали на акции у его колонии

Анастасия Васильева (третья справа) (Фото: alyansvrachey / Twitter)

Главу «Альянса врачей» (организация признана Минюстом в России иностранным агентом) Анастасию Васильеву задержали у колонии ИК-2 в Покрове, где сторонники оппозиционера Алексея Навального провели акцию с требованием предоставить ему врачебную помощь. Об этом РБК сообщили в пресс-службе профсоюза.

«Подогнали автозаки, погрузили Анастасию Васильеву, главу юрслужбы Александра Генералова, двух членов профсоюза из Перми», — говорится в сообщении организации в Twitter.

В ГУ МВД по Владимирской области заявили РБК, что не владеют информацией о задержаниях.

Ранее, когда команда Анастасии Васильевой прибыла в Покров, их предупредили, что «в городе планируется несанкционированная акция», и предложили подписать бумагу, что Васильеву уведомили. Она отказалась подписывать бумагу, охарактеризовав свои действия не протестом, а «спасением».