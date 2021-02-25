Суд изменил меру пресечения главе «Альянса врачей» Васильевой

В конце января Тверской районный суд отправил Васильевупод домашний арест на два месяца. Такая же мера пресечения была избрана для участницы группы Pussy Riot Марии Алехиной. Васильева обвиняется в нарушении санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Москве.

Главу «Альянса врачей» задержали 28 января. Накануне у нее прошел обыск. Видео с обысками у Васильевой выложили в интернет, на нем она играет Бетховена, пока сотрудники правоохранительных органов зачитывают ей требование сдать все гаджеты

Несогласованные акции протеста в поддержку Навального прошли 23 и 31 января, а также 2 февраля, после замены ему условного срока на реальный. После митингов было возбуждено 90 уголовных дел. Так, против организаторов акций завели дела по ч. 2 ст. 151.2 УК (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего), ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), ч. 3 ст. 212 УК (призывы к массовым беспорядкам), ст. 280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), ч. 1 ст. 267 УК (умышленное блокирование объектов транспортной инфраструктуры).