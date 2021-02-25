Суд изменил меру пресечения главе «Альянса врачей» Васильевой
Московский городской суд изменил меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий главе профсоюза «Альянс врачей» Анастасии Васильевой. Об этом РБК сообщила пресс-служба суда.
«Суд апелляционной инстанции изменил постановление [Тверского] районного суда, избрал в отношении Васильевой А.Е. меру пресечения в виде запрета определенных действий до 23 марта 2021 года», — говорится в сообщении Мосгорсуда.
Ей запрещается выходить из квартиры в период с 20:00 до 08:00 часов без письменного разрешения следователя, посещать общественные, публичные и массовые мероприятия и участвовать в них, использовать средства связи и интернет, а также общаться с соучастниками и свидетелями по уголовному делу без разрешения СК или суда.
Васильева будет обязана самостоятельно являться по вызову следователя или суда.