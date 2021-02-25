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Дело Навального ,  
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Суд изменил меру пресечения главе «Альянса врачей» Васильевой

Анастасия Васильева (слева)
Анастасия Васильева (слева) (Фото: пресс-служба Мосгорсуда)

Московский городской суд изменил меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий главе профсоюза «Альянс врачей» Анастасии Васильевой. Об этом РБК сообщила пресс-служба суда.

«Суд апелляционной инстанции изменил постановление [Тверского] районного суда, избрал в отношении Васильевой А.Е. меру пресечения в виде запрета определенных действий до 23 марта 2021 года», — говорится в сообщении Мосгорсуда.

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Анастасия Васильева

Ей запрещается выходить из квартиры в период с 20:00 до 08:00 часов без письменного разрешения следователя, посещать общественные, публичные и массовые мероприятия и участвовать в них, использовать средства связи и интернет, а также общаться с соучастниками и свидетелями по уголовному делу без разрешения СК или суда.

Васильева будет обязана самостоятельно являться по вызову следователя или суда.

В конце января Тверской районный суд отправил Васильевупод домашний арест на два месяца. Такая же мера пресечения была избрана для участницы группы Pussy Riot Марии Алехиной. Васильева обвиняется в нарушении санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Москве.

Главу «Альянса врачей» задержали 28 января. Накануне у нее прошел обыск. Видео с обысками у Васильевой выложили в интернет, на нем она играет Бетховена, пока сотрудники правоохранительных органов зачитывают ей требование сдать все гаджеты

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Несогласованные акции протеста в поддержку Навального прошли 23 и 31 января, а также 2 февраля, после замены ему условного срока на реальный. После митингов было возбуждено 90 уголовных дел. Так, против организаторов акций завели дела по ч. 2 ст. 151.2 УК (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего), ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), ч. 3 ст. 212 УК (призывы к массовым беспорядкам), ст. 280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), ч. 1 ст. 267 УК (умышленное блокирование объектов транспортной инфраструктуры).

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