Министр обороны Украины назвал страну восточным форпостом НАТО

Андрей Таран (Фото: mil.gov.ua)

Министр обороны Украины Андрей Таран назвал республику «мощным форпостом на восточном фланге» НАТО и поблагодарил страны альянса за оказываемую поддержку. Об этом сообщается на официальном сайте военного ведомства страны.

«За последние семь лет Украина твердо отстаивает не только свою независимость, но и безопасность и стабильность Европы, выступает мощным форпостом на восточном фланге НАТО», — сообщил министр.

По словам Тарана, Североатлантический альянс не раз оказывал Киеву поддержку в вопросах безопасности и никогда не принуждал его к интеграции. Отношения Украины и альянса, по его словам, основывались на общих интересах и ценностях и значительно развились за последнее время.

Министр уверен, что статус полноправного члена военного блока откроет для страны перспективы сотрудничества с развитыми государствами и станет лучшим способом достижения демократии и процветания на Украине.