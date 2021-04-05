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Министр обороны Украины назвал страну восточным форпостом НАТО

Андрей Таран
Андрей Таран (Фото: mil.gov.ua)

Министр обороны Украины Андрей Таран назвал республику «мощным форпостом на восточном фланге» НАТО и поблагодарил страны альянса за оказываемую поддержку. Об этом сообщается на официальном сайте военного ведомства страны.

«За последние семь лет Украина твердо отстаивает не только свою независимость, но и безопасность и стабильность Европы, выступает мощным форпостом на восточном фланге НАТО», — сообщил министр.

По словам Тарана, Североатлантический альянс не раз оказывал Киеву поддержку в вопросах безопасности и никогда не принуждал его к интеграции. Отношения Украины и альянса, по его словам, основывались на общих интересах и ценностях и значительно развились за последнее время.

Министр уверен, что статус полноправного члена военного блока откроет для страны перспективы сотрудничества с развитыми государствами и станет лучшим способом достижения демократии и процветания на Украине.

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Киев, Украина

4 апреля главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак также заявил, что вступление страны в НАТО не только поможет самой Украине, но и усилит альянс. Он сообщил, что украинские военные активно сотрудничают с НАТО по всем направлениям.

Летом прошлого года Украина получила статус партнера расширенных возможностей НАТО. Он дает стране расширенный доступ к учениям и программам организации и позволяет вести более широкий информационный обмен с другими участниками альянса. Однако его присуждение не означает каких-либо решений по вопросу членства в НАТО. В конце марта 2021 года президент Украины Владимир Зеленский утвердил национальную стратегию военной безопасности. Документ предполагает меры по усилению интеграции с НАТО для дальнейшего членства в нем.

Россия считает приближение военной инфраструктуры НАТО к своим границам угрозой для безопасности страны.

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