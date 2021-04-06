В Кремле оценили ситуацию в Донбассе

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Ситуация в Донбассе оставляет желать лучшего, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Пока мы не видим намерения украинской стороны как-то успокоиться, отойти от воинствующей тематики, прикрываясь какой-то эфемерной угрозой, взять под контроль все-таки свои подразделения вооруженных сил, которые стоят непосредственно рядом с линией разграничения [в Донбассе] и которые чаще всего являются причиной провокаций», — сказал Песков.

По его словам, главное, чтобы «ничто не спровоцировало опять военные действия украинских вооруженных сил против собственного народа».

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