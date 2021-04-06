В ДНР назвали фактор выбора Киевом силового решения конфликта в Донбассе

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Киев ждет разрешения от Вашингтона для силового сценария разрешения конфликта в Донбассе. Об этом сообщила «РИА Новости» полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию в регионе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

«В медийной плоскости эта эскалация нагнетается Киевом, чтобы попросить у США разрешения наступать, возможно, попросить поддержки: еще больше оружия, инструкторов, естественно, финансовой и административной помощи», — сказала Никонорова.

Она отметила, что решение властей Украины о силовом варианте разрешения конфликта будет зависеть от ряда факторов: «будет ли разрешение со стороны США, будет ли поддержка».

Ситуация в Донбассе обострилась в марте. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в эскалации конфликта и нарушении перемирия.