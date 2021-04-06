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В ДНР назвали фактор выбора Киевом силового решения конфликта в Донбассе

Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Киев ждет разрешения от Вашингтона для силового сценария разрешения конфликта в Донбассе. Об этом сообщила «РИА Новости» полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию в регионе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

«В медийной плоскости эта эскалация нагнетается Киевом, чтобы попросить у США разрешения наступать, возможно, попросить поддержки: еще больше оружия, инструкторов, естественно, финансовой и административной помощи», — сказала Никонорова.

Она отметила, что решение властей Украины о силовом варианте разрешения конфликта будет зависеть от ряда факторов: «будет ли разрешение со стороны США, будет ли поддержка».

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Фото:Сергей Аверин / РИА Новости

Ситуация в Донбассе обострилась в марте. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в эскалации конфликта и нарушении перемирия.

Так, представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Киев не будет вести переговоры по ситуации на востоке Украины, пока в них участвует в качестве представителя от самопровозглашенной ДНР Майя Пирогова. На Украине ее признали виновной в создании террористической организации, заочно осудили на десять лет и объявили в розыск.

В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в саботаже переговорного процесса. По его словам, Украина не хочет разрешать конфликт в Донбассе мирным путем, поэтому остановить военные действия в регионе политикой, скорее всего, не удастся. Пушилин также заявил, что Украина стягивает военные силы к линии соприкосновения в Донбассе.

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В свою очередь, Кравчук заявил, что Киев не перебрасывал дополнительные войска к линии соприкосновения.

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