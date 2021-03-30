Путин обсудил с Меркель и Макроном Донбасс и Навального

Президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, они обсудили ситуацию вокруг оппозиционера Алексея Навального и вопросы по поводу Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В ходе подробного обмена мнениями по ситуации на Украине подтверждена безальтернативность минского «Комплекса мер» 2015 года как основы урегулирования внутреннего конфликта в этой стране», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Меркель и Макрон подняли вопрос о Навальном в связи с чем «были даны соответствующие разъяснения объективных обстоятельств дела».

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