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Во все школы Хабаровска поступили сообщения о «минировании»

Сообщения об угрозе взрыва поступили во все школы Хабаровска, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.

«Поступили сообщения о минировании. Решили эвакуировать все школы», — сказал представитель администрации.

Как рассказал «РИА Новости» начальник отдела управления образования администрации города Алексей Соболев, сообщения о «минировании» поступили утром во все 70 школ города, в которых обучаются порядка 65 тыс. учеников.

«Сейчас идет подсчет, сколько именно учеников пришлось эвакуировать, потому что у кого-то занятия еще не начались», — сказал Соболев.

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Он добавил, что школы самостоятельно принимают решение, куда разместить детей. Школьников отправят либо домой, либо в близлежащие учебные учреждения.

В конце марта неизвестные прислали в полицию по электронной почте сообщения с угрозами минирования всех детских садов и школ Подмосковья. Также сообщения о «минировании» поступили в 16 школ Барнаула, занятия в них пришлось частично отменить из-за проверок полиции.

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Помимо этого, из-за лжеминирования эвакуировали мэрии Новосибирска, Владивостока, Казани и администрации Сургута.

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