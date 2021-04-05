Во все школы Хабаровска поступили сообщения о «минировании»

Сообщения об угрозе взрыва поступили во все школы Хабаровска, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.

«Поступили сообщения о минировании. Решили эвакуировать все школы», — сказал представитель администрации.

Как рассказал «РИА Новости» начальник отдела управления образования администрации города Алексей Соболев, сообщения о «минировании» поступили утром во все 70 школ города, в которых обучаются порядка 65 тыс. учеников.

«Сейчас идет подсчет, сколько именно учеников пришлось эвакуировать, потому что у кого-то занятия еще не начались», — сказал Соболев.