Мэрию Казани эвакуировали из-за сообщения о минировании

В Казани сотрудников мэрии эвакуировали из-за сообщения о взрывном устройстве, сообщили РБК в пресс-службе мэрии. Информация об угрозе не подтвердилась, работники уже вернулись в здание.

«Эвакуация была в связи с поступившим сигналом [о взрывном устройстве]. На данный момент она уже завершена, сотрудники вернулись на рабочие места», — сказали в пресс-службе.

Эвакуация заняла около полутора часов.

Ранее днем угрозы о минировании поступили на электронные почты сотрудников мэрии в Новосибирске. Новосибирские правоохранители также получили информацию о заложенной бомбе на трех станциях метрополитена — «Красный проспект», «Площадь Ленина» и «Октябрьская». На 15 минут станции были закрыты для пассажиров.