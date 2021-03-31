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В Новосибирске и Сургуте эвакуировали мэрии после сообщений о минировании

Фото: Андрей Березкин / ТАС
Фото: Андрей Березкин / ТАС

В Новосибирске эвакуируют сотрудников мэрии из-за поступившего по электронной почте сообщения о минировании здания. Об этом РБК сообщили в пресс-службе мэрии.

«Это действительно так. Предварительно до 14:00 местного времени проверка здания будет осуществляться», — сказали в мэрии.

В Барнауле 16 школ отменили занятия из-за сообщений о минировании
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Фото:overhear_brn / VK

Там также добавили, что ранее поступила информация о минировании трех станций метрополитена — «Красный проспект», «Площадь Ленина» и «Октябрьская».

«В 12:15 станции были закрыты на вход и выход пассажиров. Поезда следовали без остановки. Их проверили специалисты-кинологи на предмет нахождения взрывных устройств, ничего не было обнаружено», — сообщили в пресс-службе. Станции были открыты примерно через 15 минут.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области заявили РБК, что в ходе обследования станций никаких предметов, угрожающих жизни и здоровью граждан, обнаружено не было.

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Также 31 марта из-за сообщений о минировании эвакуация прошла в администрации Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ). Об этом сообщает местное издание NEFT со ссылкой на мэра Андрея Филатова.

«Эвакуация произошла, службы работают. Больше у меня пока информации нет», — рассказал глава Сургута.

Накануне в Барнауле неизвестные сообщили о минировании 16 школ, после чего занятия в них частично отменили из-за проверок полиции. В ходе проверки правоохранительные органы установили, что все сообщения оказались ложными.

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