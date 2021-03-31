В Новосибирске и Сургуте эвакуировали мэрии после сообщений о минировании

Фото: Андрей Березкин / ТАС

В Новосибирске эвакуируют сотрудников мэрии из-за поступившего по электронной почте сообщения о минировании здания. Об этом РБК сообщили в пресс-службе мэрии.

«Это действительно так. Предварительно до 14:00 местного времени проверка здания будет осуществляться», — сказали в мэрии.

Там также добавили, что ранее поступила информация о минировании трех станций метрополитена — «Красный проспект», «Площадь Ленина» и «Октябрьская».

«В 12:15 станции были закрыты на вход и выход пассажиров. Поезда следовали без остановки. Их проверили специалисты-кинологи на предмет нахождения взрывных устройств, ничего не было обнаружено», — сообщили в пресс-службе. Станции были открыты примерно через 15 минут.