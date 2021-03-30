В Барнауле 16 школ отменили занятия из-за сообщений о минировании

Неизвестные сообщили о минировании 16 школ Барнаула, занятия в них частично отменили из-за проверок полиции. Об этом сообщила администрация города, передает ТАСС.

«Электронные письма с сообщением о том, что что школы «заминированы» пришли в ночь с 29 на 30 марта в 16 школ города Барнаула», — уточняется в сообщении.

Три школы уже проверили, уроки в них возобновятся с опозданием. Еще в 13 отменили занятия первой смены на время проведения проверок. Во всех 16 «заминированных» школах дежурит полиция.

Ранее неизвестные заявили о минировании всех школ и детских садов на территории Московской области. Анонимные сообщения поступили на адреса электронной почты отделов полиции нескольких районов Подмосковья.