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Неизвестные «заминировали» все школы и детские сады Московской области

Неизвестные прислали в полицию по электронной почте сообщения с угрозами минирования всех детских садов и школ Подмосковья. Экстренным службам пришлось начать проверки
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Неизвестные сообщили о минировании всех школ и детских садов на территории Московской области.

«В экстренные службы Московской области поступила информация об угрозе минирования всех школ и детских садов, расположенных на территории Московской области. Работают сотрудники правоохранительных органов», — сообщили РБК в ГУ МЧС по Московской области.

Источник РБК в ГУ МВД по Московской области рассказал, что сообщения о минировании образовательных учреждений области приходили на электронную почту. «Сообщения о минировании поступили на адреса электронной почты отделов полиции нескольких районов Подмосковья», — рассказал собеседник.

Один из корреспондентов РБК получил в родительском чате сообщение о том, что от МЧС поступили данные о минировании всех детских садов региона и необходимо забрать ребенка.

Накануне РИАМО передавало, что за сутки звонки о минировании поступили в 23 школы региона.

Неизвестный сообщил о минировании Останкинской башни
Общество
Останкинская телевизионная башня, Москва

В Москве в ночь на 8 февраля полиция провела проверку всех школ города после того, как в Сети появились сообщения о минировании. Прерывать занятия в школах по той же причине тогда пришлось на Дальнем Востоке, в Красноярском крае, Хабаровске, Томске и других городах. Взрывные устройства так и не обнаружили. Сообщения с угрозой взрывов в 20 тыс. школ по всей России появились в социальной сети Likee.

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Кроме школ телефонные хулиганы в феврале также «минировали» Останкинскую башню, а ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщал об анонимном звонке с предупреждением об угрозе взрыва в здании Минобороны и на станции метро «Парк культуры» в Москве.

Авторы
Елизавета Ламова Елизавета Ламова, Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Московская область минирование
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Неизвестный сообщил о минировании Останкинской башни
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