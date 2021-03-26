Неизвестные «заминировали» все школы и детские сады Московской области

Неизвестные прислали в полицию по электронной почте сообщения с угрозами минирования всех детских садов и школ Подмосковья. Экстренным службам пришлось начать проверки

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Неизвестные сообщили о минировании всех школ и детских садов на территории Московской области.

«В экстренные службы Московской области поступила информация об угрозе минирования всех школ и детских садов, расположенных на территории Московской области. Работают сотрудники правоохранительных органов», — сообщили РБК в ГУ МЧС по Московской области.

Источник РБК в ГУ МВД по Московской области рассказал, что сообщения о минировании образовательных учреждений области приходили на электронную почту. «Сообщения о минировании поступили на адреса электронной почты отделов полиции нескольких районов Подмосковья», — рассказал собеседник.

Один из корреспондентов РБК получил в родительском чате сообщение о том, что от МЧС поступили данные о минировании всех детских садов региона и необходимо забрать ребенка.

Накануне РИАМО передавало, что за сутки звонки о минировании поступили в 23 школы региона.