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Общество ,  
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В аэропорту Варшавы из-за «минирования» эвакуировали пассажиров самолета

Более 100 пассажиров и экипаж самолета авиакомпании Turkish Airlines, прилетевшего в Варшаву из Стамбула, эвакуировали из-за сообщения о том, что на борту может быть заложена бомба. Об этом сообщила Польскому агентству печати пресс-секретарь местного отделения пограничной охраны Дагмара Белец-Янас.

«В службы аэропорта имени Шопена поступила информация о том, что на борту одного из самолетов может быть взрывное устройство. Идет эвакуация пассажиров», — сказала пресс-секретарь.

По ее словам, все указывает на то, что сообщение о минировании было ложным. Никаких подозрительных предметов на борту самолета не обнаружили.

Во Владивостоке мэрию эвакуировали из-за сообщений о минировании
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«К счастью, это была ложная тревога», — сообщил изданию Wiadomości w Onet официальный представитель аэропорта.

В конце марта серия сообщений о минировании прошла в разных городах России. Так, из-за лжеминирования эвакуировали мэрию Новосибирска. Аналогичные сообщения поступили также в отношении трех станций метро города. Сообщения о минировании также привели к эвакуации мэрии Казани и администрации Сургута.

Помимо этого, информация о минировании поступила в конце марта в школы и детские сады Московской области, а также в 16 школ Барнаула.

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