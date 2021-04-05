В аэропорту Варшавы из-за «минирования» эвакуировали пассажиров самолета

Более 100 пассажиров и экипаж самолета авиакомпании Turkish Airlines, прилетевшего в Варшаву из Стамбула, эвакуировали из-за сообщения о том, что на борту может быть заложена бомба. Об этом сообщила Польскому агентству печати пресс-секретарь местного отделения пограничной охраны Дагмара Белец-Янас.

«В службы аэропорта имени Шопена поступила информация о том, что на борту одного из самолетов может быть взрывное устройство. Идет эвакуация пассажиров», — сказала пресс-секретарь.

По ее словам, все указывает на то, что сообщение о минировании было ложным. Никаких подозрительных предметов на борту самолета не обнаружили.

«К счастью, это была ложная тревога», — сообщил изданию Wiadomości w Onet официальный представитель аэропорта.