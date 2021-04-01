Во Владивостоке мэрию эвакуировали из-за сообщений о минировании

Сотрудников мэрии во Владивостоке эвакуировали, после сообщений о минировании. Об этом передает местный портал Vl.ru со ссылкой на сообщение Единой диспетчерской службы.

Мэрия города подтвердила сайту факт эвакуации. На место прибыли оперативники, которые провели осмотр здания. Позднее сотрудники вернулись к работе.

Ранее, 31 марта, серия сообщений о минировании прошла еще в трех городах страны.

Так, из-за «лжеминирования» была эвакуирована мэрия Новосибирска. Кроме того, аналогичные сообщения поступали и в отношении трех станций метро города — «Красный проспект», «Площадь Ленина» и «Октябрьская». В итоге, станции закрыли на вход, а поезда ехали мимо них без остановки.