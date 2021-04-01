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Политика ,  
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Депутат партии Медведчука заявил о скорой потере Киевом Донбасса

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Политика, которую ведут действующие украинские власти, ведет к тому, что Киев скоро потеряет Донбасс и людей, которые хотят вернуться на Украину, считает депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива. Его комментарий журналистам опубликован на сайте партии.

«По ту сторону линии разграничения с каждым днем все меньше людей, желающих вернуться домой. Ведь они видят, как попираются права украинских граждан, нивелируются права человека. Уже никто не верит ни власти, ни в будущее», — считает депутат.

По словам Кивы, нынешней власти очень удобно списывать все свои неудачи и провалы на Донбасс, и поэтому Киев не станет выполнять минские соглашения. Он считает, что подобная политика не способствует реинтеграции Донбасса.

Депутат также добавил, что в Крыму уже не осталось людей, которые считали бы Украину своей родиной, а при продолжении курса нынешних властей «уже очень скоро мы безвозвратно потеряем и Донбасс».

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Фото:ssu.gov.ua

После горячей фазы конфликта на юго-востоке Украины в феврале 2015 года в Минске были подписаны соглашения, которые предусматривали прекращение огня обеими сторонами и отведение войск на линии разграничения, где создана зона безопасности в 50 км. Сейчас по линии разграничения действуют контрольно-пропускные пункты со стороны Украины, ДНР, ЛДНР.

В феврале против депутата Верховной рады и одного из лидеров партии ОПЗЖ Виктора Медведчука на Украине ввели санкции: этот шаг в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) объяснили расследованием по финансированию терроризма, связанным с поставками угля с территории ЛНР. В санкционный список также попала его жена и пятеро россиян, которых считаю причастными к компаниям, которые занимались экспортом угля из Донбасса. Теперь Медведчуку грозит арест всего имущества сроком на три года. В партии Медведчука санкции со стороны администрации президента Зеленского назвали актом политических репрессий и «шагом к диктатуре».

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Власти Украины имеют право вводить санкции в отношении собственных граждан в соответствии с документом, принятым Верховной радой в 2014 году. Ранее президент Украины утвердил санкции против трех украинских телеканалов — «112 Украина», NewsOne, ZIK, принадлежащих однопартийцу Медведчука депутату Тарасу Козаку. Лидер ОПЗЖ тогда назвал санкции против независимых телеканалов и гражданина Украины не соответствующими законам страны.

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