Депутат партии Медведчука заявил о скорой потере Киевом Донбасса

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Политика, которую ведут действующие украинские власти, ведет к тому, что Киев скоро потеряет Донбасс и людей, которые хотят вернуться на Украину, считает депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива. Его комментарий журналистам опубликован на сайте партии.

«По ту сторону линии разграничения с каждым днем все меньше людей, желающих вернуться домой. Ведь они видят, как попираются права украинских граждан, нивелируются права человека. Уже никто не верит ни власти, ни в будущее», — считает депутат.

По словам Кивы, нынешней власти очень удобно списывать все свои неудачи и провалы на Донбасс, и поэтому Киев не станет выполнять минские соглашения. Он считает, что подобная политика не способствует реинтеграции Донбасса.

Депутат также добавил, что в Крыму уже не осталось людей, которые считали бы Украину своей родиной, а при продолжении курса нынешних властей «уже очень скоро мы безвозвратно потеряем и Донбасс».