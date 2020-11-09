Военные Украины сообщили об открытии пропускных пунктов в Донбассе

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Все контрольно-пропускные пункты въезда и выезда в зоне проведения силовой операции на линии разграничения в Донбассе возобновят пропуск граждан и транспортных средств с 10 ноября. Об этом в Facebook сообщил штаб ООС, координирующий действия украинских военных.

«Пропуск горожан и транспортных средств через пункты проезда-выезда «Гнутово», «Новотроицкое», «Марьинка», «Луганская деревня», «Счастье» и «Золотое» начиная с 10 ноября», — говорится в сообщении.

В штабе уточнили, что граждане смогут проходить через КПП ежедневно с 8:00 до 16:00.

Попасть на территорию Украины можно будет только в защитной маске, а также пройдя температурный контроль. Кроме того, для прохождения через блокпост граждане должны будут договориться о соблюдении самоизоляции.