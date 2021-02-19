Партия Медведчука назвала санкции СНБО «шагом к диктатуре»

В ОПЗЖ заявили, что таким образом Зеленский хочет «свести счеты с лидерами оппозиции». Ранее глава СНБО сообщил, что против Медведчука и его жены ввели персональные санкции

Виктор Медведчук (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о введении персональных санкций против депутата Верховной рады Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко является актом политических репрессий. Об этом говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ), политсовет которой возглавляет Медведчук.

«Сегодня Украина еще на шаг приблизилась к диктатуре. Решением СНБО в нарушение Конституции и законов Украины принято решение без суда и следствия наложить персональные санкции на Виктора Медведчука и его супругу», — говорится в сообщении.

В ОПЗЖ заявили, что президент Украины Владимир Зеленский не выполнил свои предвыборные обещания, лишился доверия граждан и стал «политическим банкротом», который сейчас начал «уничтожать украинскую демократию».

«Это желание диктаторского режима Зеленского свести счеты с лидерами оппозиции и нанести удар по самой рейтинговой политической силе страны. Никаких законных оснований для этой внесудебной расправы не существует», — говорится в заявлении. В ОПЗЖ также пообещали довести до конца процедуру импичмента Зеленского и бороться за права однопартийцев.