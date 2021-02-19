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Политика ,  
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Партия Медведчука назвала санкции СНБО «шагом к диктатуре»

В ОПЗЖ заявили, что таким образом Зеленский хочет «свести счеты с лидерами оппозиции». Ранее глава СНБО сообщил, что против Медведчука и его жены ввели персональные санкции
Виктор Медведчук
Виктор Медведчук (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о введении персональных санкций против депутата Верховной рады Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко является актом политических репрессий. Об этом говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ), политсовет которой возглавляет Медведчук.

«Сегодня Украина еще на шаг приблизилась к диктатуре. Решением СНБО в нарушение Конституции и законов Украины принято решение без суда и следствия наложить персональные санкции на Виктора Медведчука и его супругу», — говорится в сообщении.

В ОПЗЖ заявили, что президент Украины Владимир Зеленский не выполнил свои предвыборные обещания, лишился доверия граждан и стал «политическим банкротом», который сейчас начал «уничтожать украинскую демократию».

СНБО Украины ввел санкции против Медведчука и его жены
Политика
Виктор Медведчук

«Это желание диктаторского режима Зеленского свести счеты с лидерами оппозиции и нанести удар по самой рейтинговой политической силе страны. Никаких законных оснований для этой внесудебной расправы не существует», — говорится в заявлении. В ОПЗЖ также пообещали довести до конца процедуру импичмента Зеленского и бороться за права однопартийцев.

В соответствии с принятым в 2014 году законом «О санкциях», украинские власти имеют право применять ограничения в отношении собственных граждан, которые подозреваются в террористической деятельности или связи с террористами.

Ранее 19 февраля глава СНБО Алексей Данилов сообщил, что в отношении 19 юридических и восьми физических лиц введены санкции в связи с расследованием СБУ о финансировании терроризма. В список попал Медведчук с женой. В СБУ заявили, что санкции связаны с расследованием о поставках угля с территорий самопровозглашенных республик в Россию.

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Супругу Медведчука внесли в базу украинского сайта «Миротворец»
Политика
Оксана Марченко

В начале февраля Зеленский утвердил санкции против телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK и их владельца, соратника Медведчука по партии, Тараса Козака. По словам президента, телеканалы работали на «страну-агрессора» (так Киев называет Россию. — РБК), занимались антиукраинской пропагандой и мешали процессу интеграции страны в Евросоюз.

Медведчук назвал эти санкции незаконными. После этого его супруга попала в базу данных сайта «Миротворец», который обвинил ее в поддержке террористов, ведении бизнеса в Крыму, контрабанде и отрицании агрессии России.

Автор
Михаил Котляр
Виктор Медведчук Украина санкции СНБО
Материалы по теме
СНБО Украины ввел санкции против Медведчука и его жены
Политика
Супругу Медведчука внесли в базу украинского сайта «Миротворец»
Политика
Медведчук назвал санкции в отношении украинских каналов незаконными
Политика
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