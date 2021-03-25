СБУ провела обыски в офисах движения Медведчука

Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины (СБУ) и представители Офиса генпрокурора провели обыски в офисе общественной организации «Украинский выбор — Право народа», лидером которой является Виктор Медведчук. Об этом сообщает «24 канал» со ссылкой на СБУ.

В СБУ подтвердили, что в отношении представителей «Украинского выбора» продолжается досудебное расследование.

«Они обоснованно подозреваются в содействии в 2014 году проведению незаконного референдума и выборов во временно аннексированных АР Крым и Севастополе», — говорится в заявлении ведомства.

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