Кремль объяснил меры властей по ценам стремлением избежать перекосов

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Продлением заморозки цен правительство стремится избежать товарных перекосов. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это процесс достаточно филигранный. Правительство осуществляет все действия во исполнение соответствующего поручения главы государства таким образом, чтобы это не привело к каким-то товарным перекосам во всей товарно-продуктовой цепочке», — сказал он, отвечая на вопрос, обращают ли в Кремле внимание на категории продуктов, цены на которые пока не заморожены.

Мониторингом цен также занимается кабмин, добавил представитель Кремля. «Повторю лишь то, что, конечно, это находится, как одно из поручений президента, под контролем администрации», — добавил он.

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