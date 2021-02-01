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СМИ назвали максимально подорожавшие в январе продукты

За январь у отечественных производителей максимально подорожали огурцы, картофель и макароны. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Минсельхоза из системы мониторинга и прогнозирования продуктовой безопасности.

По данным Минсельхоза на 27 января, стоимость килограмма огурцов составила 107,3 руб. (рост на 9,7% по сравнению с 1 января). Килограмм картофеля стоил 16,5 руб. (рост на 8,4%), помидоров — 108 руб. (рост на 3,8%), моркови — 16,3 руб. (рост на 3,2%).

Также увеличилась стоимость макаронных изделий, она составила 42,5 рубля (+6,6%). В то же время мясо птицы, свинина и баранина выросли в цене максимум на 1,7%.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

«Наибольшую динамику в январе демонстрирует овощная группа. Это носит сезонный характер и связано с сокращением запасов урожая 2020 года», — прокомментировали рост цен в пресс-службе Минсельхоза.

Там также отметили, что ведомство оценивает ситуацию на продовольственном рынке как стабильную и не видит оснований для скачкообразного повышения цен на продукты питания.

В свою очередь замглавы Минпромторга Виктор Евтухов также объяснил рост цен на овощи влиянием сезонных факторов. По его словам, огурцы и томаты традиционно растут в цене до февраля-марта, а остальные овощи — до мая-июня. Затем их стоимость снижается.

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В декабре производители и торговые сети, а также Минпромторг и Минсельхоз подписали соглашение, ограничивающее рост цен на подсолнечное масло и сахар. Так, цена подсолнечного масла не должна превышать 95 руб. за 1 л в опте и 110 руб. в рознице, сахара — 36 руб. за 1 кг в опте и 46 руб. рознице. Цены было решено зафиксировать на три месяца — соглашения действуют с 20 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года.

Решение зафиксировать цены на подсолнечное масло и сахар правительство приняло после того, как резкое подорожание базовых продуктов питания раскритиковал президент России Владимир Путин.

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