СМИ назвали максимально подорожавшие в январе продукты

За январь у отечественных производителей максимально подорожали огурцы, картофель и макароны. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Минсельхоза из системы мониторинга и прогнозирования продуктовой безопасности.

По данным Минсельхоза на 27 января, стоимость килограмма огурцов составила 107,3 руб. (рост на 9,7% по сравнению с 1 января). Килограмм картофеля стоил 16,5 руб. (рост на 8,4%), помидоров — 108 руб. (рост на 3,8%), моркови — 16,3 руб. (рост на 3,2%).

Также увеличилась стоимость макаронных изделий, она составила 42,5 рубля (+6,6%). В то же время мясо птицы, свинина и баранина выросли в цене максимум на 1,7%.

«Наибольшую динамику в январе демонстрирует овощная группа. Это носит сезонный характер и связано с сокращением запасов урожая 2020 года», — прокомментировали рост цен в пресс-службе Минсельхоза.