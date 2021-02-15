Около половины компаний России запланировали поднять цены в 2021 году

44% российских компаний ожидают повышения цен на свою продукцию на 8–10% по итогам 2021 года

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Около половины российских компаний планируют в 2021 году поднять цены на свои товары и услуги, свидетельствуют данные исследования «Бизнес-климат России», проведенного Центром стратегических разработок (ЦСР) в январе.

«Мы видим, что 44% компаний ожидают, что в течение 2021 года вырастут цены на их конечную продукцию либо услуги. Этот рост составит 8–10%», — сказала, представляя выводы аналитиков, вице-президент ЦСР Лора Накорякова.

Она отметила, что в компаниях также ожидают рост спроса на предлагаемые товары и услуги. Вице-президент ЦСР оценила эти настроения бизнеса как оптимистичные, отметив, что обычно рост цен сопровождается снижением спроса.

В опросе ЦСР приняли участие представители более 6 тыс. российских компаний из различных отраслей. Более половины опрошенных (51%) выразили опасения по поводу перспектив своих предприятий в том случае, если они будут вынуждены поднять цены на 15%, а у конкурентов те останутся на прежнем уровне. При этом: