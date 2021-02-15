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Антикризисные меры ,  
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Около половины компаний России запланировали поднять цены в 2021 году

44% российских компаний ожидают повышения цен на свою продукцию на 8–10% по итогам 2021 года
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Около половины российских компаний планируют в 2021 году поднять цены на свои товары и услуги, свидетельствуют данные исследования «Бизнес-климат России», проведенного Центром стратегических разработок (ЦСР) в январе.

«Мы видим, что 44% компаний ожидают, что в течение 2021 года вырастут цены на их конечную продукцию либо услуги. Этот рост составит 8–10%», — сказала, представляя выводы аналитиков, вице-президент ЦСР Лора Накорякова.

Она отметила, что в компаниях также ожидают рост спроса на предлагаемые товары и услуги. Вице-президент ЦСР оценила эти настроения бизнеса как оптимистичные, отметив, что обычно рост цен сопровождается снижением спроса.

В опросе ЦСР приняли участие представители более 6 тыс. российских компаний из различных отраслей. Более половины опрошенных (51%) выразили опасения по поводу перспектив своих предприятий в том случае, если они будут вынуждены поднять цены на 15%, а у конкурентов те останутся на прежнем уровне. При этом:

  • 21% опрошенных полагает, что продажи могут снизиться более чем на 15%;
  • 18% опасаются, что могут с высокой вероятностью потерять почти всех покупателей;
  • 12% ждут снижение продаж примерно на 15%.

Еще 18% опрошенных считают, что в такой ситуации объем продаж снизится, но менее чем на 15%, и только 16% верят, что негативного влияния на продажи не случится.

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«Особенно остро данная ситуация обстоит в сферах тяжелой промышленности, где 58% респондентов ожидают снижения существенного, здравоохранения и фармацевтики и услуг», — отметила вице-президент ЦСР Елена Ковалева. Меньше пессимистов, ожидающих падения спроса в случае роста цен, по данным ЦСР, в таких сферах, как легкая и пищевая промышленность, здесь спада более чем на 15% ожидают только 8% опрошенных.

Накорякова указала, что вероятность роста цен на товары и услуги на 15% по итогам 2021 года довольна высока, так как сейчас компании уже оценивают возможный рост в 8–10%. Такой рост может стать дополнительным препятствием для восстановления бизнеса и экономики в целом.

Автор
Евгений Калюков
ЦСР цены рост цен
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