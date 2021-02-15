Около половины компаний России запланировали поднять цены в 2021 году
Около половины российских компаний планируют в 2021 году поднять цены на свои товары и услуги, свидетельствуют данные исследования «Бизнес-климат России», проведенного Центром стратегических разработок (ЦСР) в январе.
«Мы видим, что 44% компаний ожидают, что в течение 2021 года вырастут цены на их конечную продукцию либо услуги. Этот рост составит 8–10%», — сказала, представляя выводы аналитиков, вице-президент ЦСР Лора Накорякова.
Она отметила, что в компаниях также ожидают рост спроса на предлагаемые товары и услуги. Вице-президент ЦСР оценила эти настроения бизнеса как оптимистичные, отметив, что обычно рост цен сопровождается снижением спроса.
В опросе ЦСР приняли участие представители более 6 тыс. российских компаний из различных отраслей. Более половины опрошенных (51%) выразили опасения по поводу перспектив своих предприятий в том случае, если они будут вынуждены поднять цены на 15%, а у конкурентов те останутся на прежнем уровне. При этом:
- 21% опрошенных полагает, что продажи могут снизиться более чем на 15%;
- 18% опасаются, что могут с высокой вероятностью потерять почти всех покупателей;
- 12% ждут снижение продаж примерно на 15%.