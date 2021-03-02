Производители мяса птицы и яиц в России договорились о сдерживании цен

По данным Минсельхоза, динамика цен стала следствием подорожания кормов, снижения объемов производства из-за птичьего гриппа, а также сокращения импорта инкубационных яиц

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Основные российские производители яиц и мяса птицы, входящие в Национальный союз птицеводов, договорились сдерживать цены на свою продукцию. К такому решению он пришли на совещании с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым, сообщила пресс-служба ведомства.

«По итогам совещания ключевые представители отрасли, входящие в Национальный союз птицеводов, отметили необходимость сохранения экономической доступности своей продукции для населения и договорились о сдерживании роста цен на мясо птицы и яйца», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что динамика цен является следствием подорожания кормов, снижения объемов производства из-за распространения птичьего гриппа, а также сокращения импорта инкубационных яиц. Последний фактор связан с ростом заболеваемости птицы в ЕС.

Чтобы снизить зависимость от импортной продукции, ведомство намерено стимулировать внутреннее производство. В частности, повысив ставку ввозной таможенной пошлины до 5% с января 2022 года, а затем до 15% с января 2023 года. Власти также намерены компенсировать российским производителям часть затрат на один килограмм произведенной и реализованной продукции до 1 октября 2021 года при условии, что птицеводческие предприятия не будут повышать отпускные цены.