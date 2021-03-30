Правительство продлило заморозку цен на сахар и подсолнечное масло

Срок прежних соглашений истекал 1 апреля. Действие предельных цен на сахар и масло будет продлено до 1 июня и 1 октября соответственно

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Соглашения о стабилизации цен на сахар продлены до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло — до 1 октября 2021 года. Соответствующее постановление утвердил премьер Михаил Мишустин.

Речь идет о соглашениях, которые Минсельхоз и Минпромторг заключают с отраслевыми ассоциациями, а также с производителями товаров, поставщиками и торговыми сетями. Они предусматривают, что литр подсолнечного масла в опте должен стоить не более 95 руб. и не более 110 руб. в рознице, а килограмм сахара — не более 36 руб. в опте и 46 руб. в рознице.

Изначально цены на подсолнечное масло и сахар государство совместно с бизнесом решило зафиксировать в декабре минувшего года, после того как президент Владимир Путин обратил внимание на резкое подорожание некоторых продуктов. Цены были заморожены на три месяца — соглашения истекали 1 апреля 2021 года.

На прошлой неделе РБК писал, что власти готовятся продлить соглашения о сдерживании цен на эти продукты. Кроме того, Минэкономразвития сообщило, что с 1 сентября планируется ввести экспортные пошлины на подсолнечное масло, а пошлина на подсолнечник с 1 июля станет запретительной.