Глава Суэцкого канала обвинил капитана Ever Given в блокировке движения

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Глава администрации Суэцкого канала, советник президента Египта Мохаб Мамиш возложил вину за блокировку движения в канале на капитана севшего на мель контейнеровоза Ever Given, передает египетское издание Al Ahram.

Мамиш утверждает, что контейнеровоз развернулся и блокировал канал, потому что команда не смогла контролировать судно при сильном ветре. Чиновник также исключил вину руководства Суэцкого канала в случившемся.

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24 марта в Суэцком канале Ever Given сел на мель, заблокировав движение. В очередь на вход в канал выстроились сотни судов. К 27 марта их число достигло 327.

Блокировка движения вызвала рост цен на нефть.