Общество , 29 мар, 15:00
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Неделя в пробке: как разблокировали Суэцкий канал. Фоторепортаж
29 марта, спустя почти неделю простоя, специалистам удалось разблокировать Суэцкий канал, сняв с мели судно Ever Given. Контейнеровоз полностью перекрывал движение, из-за этого образовалась пробка из нескольких сотен кораблей. Как пытались открыть Суэцкий канал — в фоторепортаже РБК
Контейнеровоз Ever Given под панамским флагом направлялся из Китая в Нидерланды. Судно село на мель в самом узком месте Суэцкого канала, развернувшись от порыва ветра и перекрыв водную артерию целиком. Длина корабля — 400 м, его грузоподъемность около 224 тыс. т. Носом и кормой он уперся в противоположные берега
Суэцкий канал — кратчайший водный путь, связывающий Европу и Азию. Ежедневно он пропускает более 50 кораблей, в том числе супертанкеры с нефтью
Застрявший контейнеровоз собрал пробку из более чем 450 судов. Застрявшие грузы оценивали более чем в $10 млрд, в том числе нефть из России на $160 млн
В администрации Суэцкого канала оценивали ежедневные потери от простоя в $14 млн
В операции по освобождению Ever Given участвовали более десяти буксиров
Также проводились работы по углублению дна: к 28 марта извлекли 27 тыс. куб. м песка
Сдвинуть контейнеровоз удалось лишь 29 марта. В судовом агентстве объяснили это сильным приливом
По оценкам экспертов, пробка из судов исчезнет за несколько суток.