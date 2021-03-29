Неделя в пробке: как разблокировали Суэцкий канал. Фоторепортаж

Контейнеровоз Ever Given под панамским флагом направлялся из Китая в Нидерланды. Судно село на мель в самом узком месте Суэцкого канала, развернувшись от порыва ветра и перекрыв водную артерию целиком. Длина корабля — 400 м, его грузоподъемность около 224 тыс. т. Носом и кормой он уперся в противоположные берега