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Неделя в пробке: как разблокировали Суэцкий канал. Фоторепортаж

29 марта, спустя почти неделю простоя, специалистам удалось разблокировать Суэцкий канал, сняв с мели судно Ever Given. Контейнеровоз полностью перекрывал движение, из-за этого образовалась пробка из нескольких сотен кораблей. Как пытались открыть Суэцкий канал — в фоторепортаже РБК
Фото:Suez Canal Authority
Фото: Suez Canal Authority

Контейнеровоз Ever Given под панамским флагом направлялся из Китая в Нидерланды. Судно село на мель в самом узком месте Суэцкого канала, развернувшись от порыва ветра и перекрыв водную артерию целиком. Длина корабля — 400 м, его грузоподъемность около 224 тыс. т. Носом и кормой он уперся в противоположные берега

Руководитель администрации Суэцкого канала Усама Рабий
Руководитель администрации Суэцкого канала Усама Рабий (Фото: Suez Canal Authority)

Суэцкий канал — кратчайший водный путь, связывающий Европу и Азию. Ежедневно он пропускает более 50 кораблей, в том числе супертанкеры с нефтью

Фото:«Роскосмос»
Фото: «Роскосмос»
Застрявший контейнеровоз собрал пробку из более чем 450 судов. Застрявшие грузы оценивали более чем в $10 млрд, в том числе нефть из России на $160 млн
Фото:Mohamed Elshahed / AP
Фото: Mohamed Elshahed / AP

В администрации Суэцкого канала оценивали ежедневные потери от простоя в $14 млн

Фото:Suez Canal Authority via AP
Фото: Suez Canal Authority via AP
В операции по освобождению Ever Given участвовали более десяти буксиров
Фото:Suez Canal Authority / DPA / ТАСС
Фото: Suez Canal Authority / DPA / ТАСС
Также проводились работы по углублению дна: к 28 марта извлекли 27 тыс. куб. м песка
Фото:Suez Canal Authority / DPA / ТАСС
Фото: Suez Canal Authority / DPA / ТАСС
Сдвинуть контейнеровоз удалось лишь 29 марта. В судовом агентстве объяснили это сильным приливом
Фото:Suez Canal Authority / DPA / ТАСС
Фото: Suez Canal Authority / DPA / ТАСС
По оценкам экспертов, пробка из судов исчезнет за несколько суток.
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