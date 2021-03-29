Эксперты назвали время исчезновения очереди из судов в Суэцком канале

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Пробка из судов в Суэцком канале исчезнет в течение нескольких суток. Об этом рассказали РБК опрошенные эксперты. Контейнеровоз Ever Given, с 23 марта блокировавший канал, удалось снять с мели утром 29 марта.

«Очередь рассосется очень быстро, в течение суток. Неважно, сколько они стояли до этого. Главное, что фарватер чистый, — сообщил РБК руководитель калининградского отделения российского профсоюза моряков Вадим Мамонтов, — будут ли какие-то проблемы из-за такого долгого простоя судов, зависит от страхового договора и конкретных претензий».

В ближайшие дни в Суэцком канале стоит ждать оживленного движения судов. Об этом в беседе с РБК заявил первый заместитель председателя Российского профессионального союза моряков Игорь Ковальчук.

«Время, когда пробка рассосется, очень легко посчитать. Примерно 50 судов проходит в сутки через Суэцкий канал, соответственно, считаем исходя из количества судов, стоящих там сейчас, их, насколько я помню, около 350 скопилось. Пока все не рассосется, там будет достаточно оживленное движение», — добавил он. По словам специалиста, в канале «практически всегда есть очередь», длящаяся от нескольких часов до нескольких дней в зависимости от количества судов. А инцидент с контейнеровозом Ever Given может привести к потере доверия. «Какие-то судовладельцы, возможно, будут формировать более крупные партии груза и обходить вокруг Африки. Но это намного дороже в силу того, что надо потратить дополнительные 10–15 дней. Риски, связанные с доверием, есть, но небольшие. А связанных с техническим состоянием канала, я думаю, наоборот, нет», — добавил Ковальчук.