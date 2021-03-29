Эксперты назвали время исчезновения очереди из судов в Суэцком канале

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 75,76 (-0,42) Инвестиции, 26 мар, 13:10
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 89,26 (-0,72) Инвестиции, 26 мар, 13:10
РФПИ договорился о производстве более 60 млн доз «Спутника V» в Китае Бизнес, 12:10 Минфин назвал цели ужесточения контроля за кассами на рынках Бизнес, 12:06 ВТБ сообщил о планах быть «активным акционером» «Первого канала» Общество, 12:01 Костин предупредил о рисках «закрытых» экосистем, «как это было в Китае» Финансы, 12:00 ВТБ рассказал о 10 IPO «в активной разработке Инвестиции, 12:00 Кремль отреагировал на планы Пашиняна подать в отставку Политика, 11:58 СМИ назвали экс-игрока «Баварии» кандидатом на пост тренера «Спартака» Спорт, 11:56 Почему в 2020-м на рынке коммерческой недвижимости не было мегараспродажи Pro, 11:54 Забота о женском здоровье: что важно знать РБК и Инвитро, 11:52 На Арбатско-Покровской линии метро произошел сбой в движении поездов Город, 11:47 Майнеры биткоина заработали в марте рекордные $1,5 млрд Крипто, 11:40 Маленький кроссовер Toyota Yaris Cross получил версию для бездорожья Авто, 11:38 Директор ФБК сообщил об аресте своего отца Политика, 11:36 Эксперты назвали время исчезновения очереди из судов в Суэцком канале Общество, 11:35
Общество ,  
0 

Эксперты назвали время исчезновения очереди из судов в Суэцком канале

Фото: Ahmed Gomaa / XinHua / Global Look Press
Фото: Ahmed Gomaa / XinHua / Global Look Press

Пробка из судов в Суэцком канале исчезнет в течение нескольких суток. Об этом рассказали РБК опрошенные эксперты. Контейнеровоз Ever Given, с 23 марта блокировавший канал, удалось снять с мели утром 29 марта.

«Очередь рассосется очень быстро, в течение суток. Неважно, сколько они стояли до этого. Главное, что фарватер чистый, — сообщил РБК руководитель калининградского отделения российского профсоюза моряков Вадим Мамонтов, — будут ли какие-то проблемы из-за такого долгого простоя судов, зависит от страхового договора и конкретных претензий».

Перекрывшее Суэцкий канал судно сняли с мели
Общество
Контейнеровоз Ever Given

В ближайшие дни в Суэцком канале стоит ждать оживленного движения судов. Об этом в беседе с РБК заявил первый заместитель председателя Российского профессионального союза моряков Игорь Ковальчук.

«Время, когда пробка рассосется, очень легко посчитать. Примерно 50 судов проходит в сутки через Суэцкий канал, соответственно, считаем исходя из количества судов, стоящих там сейчас, их, насколько я помню, около 350 скопилось. Пока все не рассосется, там будет достаточно оживленное движение», — добавил он. По словам специалиста, в канале «практически всегда есть очередь», длящаяся от нескольких часов до нескольких дней в зависимости от количества судов. А инцидент с контейнеровозом Ever Given может привести к потере доверия. «Какие-то судовладельцы, возможно, будут формировать более крупные партии груза и обходить вокруг Африки. Но это намного дороже в силу того, что надо потратить дополнительные 10–15 дней. Риски, связанные с доверием, есть, но небольшие. А связанных с техническим состоянием канала, я думаю, наоборот, нет», — добавил Ковальчук.

Video

Ранее судовое агентство Leth Agencies объяснило успешное снятие контейнеровоза Ever Given с мели полнолунием, вызвавшим прилив.

«В результате буксировки корабль смогли развернуть на 80%, а корму отодвинуть от берега на 102 метра, сообщил оператор канала. Маневры возобновятся, когда уровень воды поднимется до максимума, в период с 11:30 (10:30 мск)», — приводит комментарий компании агентство Associated Press.

Судовое агентство объяснило полнолунием успешное снятие с мели Ever Given
Общество
Фото:Suez Canal Authority / Global Look Press

новости контейнеровоз Суэцкий канал Evergreen транспортировка судоходство
Материалы по теме
Судовое агентство объяснило полнолунием успешное снятие с мели Ever Given
Общество
Контейнеровоз Ever Given cняли с мели в Суэцком канале. Видео
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter