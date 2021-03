Судовое агентство объяснило полнолунием успешное снятие с мели Ever Given

Фото: Suez Canal Authority / Global Look Press

Контейнеровоз Ever Given, застрявший в Суэцком канале, удалось частично снять с мели благодаря полнолунию, которое вызвало сильный прилив, сообщили в компании Leth Agencies, передает Associated Press.

В результате буксировки корабль смогли развернуть на 80%, а корму отодвинуть от берега на 102 метра, сообщил оператор канала. «Маневры возобновятся, когда уровень воды поднимется до максимума в период с 11:30 (10:30 мск)», — говорится в сообщении.

По данным Leth Agencies, возобновления движения по каналу по-прежнему ожидают 367 судов.

Перекрывший Суэцкий канал контейнеровоз удалось снять с мели ранее 29 марта. Он находился там с 23 марта, когда перегородил южную часть канала из-за сильного ветра и песчаной бури. Судно изменило курс и уперлось кормой и носом в противоположные берега русла. В администрации канала случившееся связывали с технической ошибкой или человеческим фактором.