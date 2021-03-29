Судовое агентство объяснило полнолунием успешное снятие с мели Ever Given

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 75,76 (-0,42) Инвестиции, 26 мар, 13:10
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 89,26 (-0,72) Инвестиции, 26 мар, 13:10
СМИ узнали о сокращениях в аппарате генпрокурора Общество, 10:39 Личный подход: сколько можно заработать на аренде жилья на курорте Партнерский материал, 10:37 «Нас понимают в любой точке мира». Как создавался маркетплейс ZELWIN Крипто, 10:35 В Кремле обсудили дату послания Путина парламенту Политика, 10:31 Цветная эволюция: как бренду выбрать фирменный цвет и надо ли его менять Pro, 10:30 Сбербанк ответил на сообщения о сбоях в работе приложения Общество, 10:29 Аналитики рассчитали доход от покупки в 2021 году новостроек в Москве Недвижимость, 10:26 Как бизнесу получить отсрочку платежа РБК и Сбер, 10:25 Как со скидкой купить у Москвы землю для строительства дома. Инструкция Недвижимость, 10:10 Власти назвали себя «партнером, а не диктатором» из-за регулирования цен Экономика, 10:06 Кто зарабатывает на акциях «покупай сейчас, плати потом» — Quartz Pro, 10:01 Судовое агентство объяснило полнолунием успешное снятие с мели Ever Given Общество, 10:01 ФСБ отчиталась о задержаниях из-за продаж справок о COVID Политика, 09:58 Как планировать командировки без штрафов за отмену билетов РБК и Smartway, 09:56
Общество ,  
0 

Судовое агентство объяснило полнолунием успешное снятие с мели Ever Given

Фото: Suez Canal Authority / Global Look Press
Фото: Suez Canal Authority / Global Look Press

Контейнеровоз Ever Given, застрявший в Суэцком канале, удалось частично снять с мели благодаря полнолунию, которое вызвало сильный прилив, сообщили в компании Leth Agencies, передает Associated Press.

В результате буксировки корабль смогли развернуть на 80%, а корму отодвинуть от берега на 102 метра, сообщил оператор канала. «Маневры возобновятся, когда уровень воды поднимется до максимума в период с 11:30 (10:30 мск)», — говорится в сообщении.

По данным Leth Agencies, возобновления движения по каналу по-прежнему ожидают 367 судов.

Рогозин опубликовал свежий снимок Суэцкого канала из космоса
Технологии и медиа
Фото:Rogozin / Twitter

Перекрывший Суэцкий канал контейнеровоз удалось снять с мели ранее 29 марта. Он находился там с 23 марта, когда перегородил южную часть канала из-за сильного ветра и песчаной бури. Судно изменило курс и уперлось кормой и носом в противоположные берега русла. В администрации канала случившееся связывали с технической ошибкой или человеческим фактором.

Video

Советник президента Египта по вопросам морских портов Мохаб Мамиш заявлял, что разгрузка Ever Given может начаться 30 марта.

Читайте на РБК Pro
Как выросли зарплаты айтишников за год Как маркетинговая ошибка Pepsi обернулась катастрофой — Bloomberg Маршрут построим: как краснодарцы выручили ₽90 млн на «последней миле» Математик, обыгравший Уолл-стрит: правила инвестирования Джима Саймонса

Контейнеровоз компании Evergreen длиной 400 м и грузоподъемностью порядка 224 тыс. т следовал из Китая в Нидерланды.


 

Суэцкий канал контейнеровоз
Материалы по теме
Президент Египта поручил разгрузить перекрывшее Суэцкий канал судно
Общество
Военные США решили помочь снять с мели застрявшее в Суэцком канале судно
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter